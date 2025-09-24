Un peatón resulta herido en un atropello en Matogrande
El herido es un varón y ha sido evacuado en una ambulancia del 061 | El accidente ha desencadenado retenciones en los accesos desde las avenidas de San Cristóbal y Alfonso Molina
Un peatón ha resultado herido en un atropello registrado esta mañana en la glorieta de Matogrande, según informa la Policía Local de A Coruña. El accidente ha ocurrido alrededor de las 08.05 horas y la persona atropellada, un varón, ha sido trasladada en una ambulancia del 061 a un centro hospitalario e iba consciente cuando fue evacuado, según indica la misma fuente. A consecuencia del atropello se registraron retenciones en los accesos a Matogrande desde la avenida de San Cristóbal y desde la avenida de Alfonso Molina. El tráfico se ha normalizado alrededor de las 09.30h.
