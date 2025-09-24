La plataforma de coches VTC Bolt desembarca en A Coruña

La plataforma de movilidad Bolt ha anunciado que iniciará su servicio de VTC en A Coruña. Según indican en una nota de prensa, la compañía llega con la propuesta de combinar en su misma aplicación taxis y VTCs con una flota 100% eléctrica, aunque por ahora se desconoce si los taxis se unirán a esta aplicación.

Bolt justifica su decisión de apostar por la ciudad por ser la primera urbe gallega y la décima de España donde los ciudadanos pierden más tiempo buscando aparcamiento, según el informe INRIX 2024 Global TrafficScorecard que citan. "El tiempo medio anual para encontrar plaza de aparcamiento en la ciudad ha pasado de 10 horas en 2022 a 21 horas en la actualidad", relatan.

Además, indican que "la demanda de movilidad está en pleno auge: el transporte urbano de A Coruña cerró en 2024 con un récord histórico de más de 27,5 millones de viajes en autobús, 2,7 millones más que el año anterior, según datos municipales", explican.

“A Coruña es una ciudad muy dinámica y con un enorme potencial de crecimiento, pero también enfrenta retos en materia de movilidad. Con la llegada de Bolt, queremos ofrecer a los ciudadanos una alternativa más eficiente y sostenible, al mismo tiempo que apoyamos al sector del taxi local con un modelo transparente y sin comisiones. Nuestro objetivo es contribuir a que moverse por la ciudad sea más fácil, más justo y más respetuoso con el entorno”, explica Daniel Georges, Director de Bolt en España.

Unión con el taxi

Según explican en su comunicado, el servicio de Bolt en A Coruña buscará combinar taxis locales con sus vehículos de transporte con conductor, disponibles a través de su aplicación móvil con reserva inmediata, pagos digitales y seguimiento en tiempo real. La empresa esgrime que la comisión para los taxis será del 0%.

La plataforma defiende que busca "ofrecer a residentes y visitantes una opción ágil, cómoda y segura para moverse tanto en el centro urbano como en las áreas periféricas y metropolitanas". Sin embargo, este hecho responde a que según la ordenanza municipal, los servicios de VTC no pueden hacer viajes con inicio y final en el propio ayuntamiento, sino que solo podrán hacer viajes con destino a un concello diferente al de salida.

Bolt es una compañía con sede en Tallin (Estonia) que ya opera en España en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza, Murcia, Toledo o en la zona de la Costa del Sol y en otros países.