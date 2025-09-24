El PP afea que no se gastó el 30% de la partida para calzadas y aceras
El grupo municipal del Partido Popular acusa al Gobierno local de no ejecutar tres millones de euros de la partida para reparación de aceras y pavimentos en el presupuesto de 2024, lo que supone el 30% de lo que se había previsto. “Si Inés Rey pisase los barrios, vería la falta de mantenimiento que hay en las aceras, convirtiéndolas en un peligro para los peatones, en especial para las personas con movilidad reducida”, manifestó el portavoz del PP, Miguel Lorenzo.
También reprocha a la alcaldesa «subir todos los impuestos un 3% para inflar el presupuesto» y luego no ejecutar sus partidas. Lorenzo recrimina además al Gobierno local el control del uso de las bicicletas y los patinetes por centrarlo en la utilización del caso y no en la circulación por las aceras «a toda velocidad».
