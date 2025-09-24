El puerto de A Coruña aborda el viernes el plan para el diseño de la fachada marítima coruñesa

El presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, ha confirmado que el viernes habrá consejo de administración y se tratará la justificación que se ha exigido en dos requisitos tras los recursos presentados al máster plan para el diseño de la fachada marítima coruñesa.

"Tomaremos la decisión", ha señalado sobre si se justifican los mismos de acuerdo a lo planteado o se eliminan. Mientras, ha defendido las bases del mismo para insistir en que no es un "concurso de ideas" sino uno que exige "experiencia", "tratar documentos complejos" y un equipo multidisciplinar.

Todo esto después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya resuelto los recursos que se habían presentado a la licitación del Máster Plan de Coruña Marítima, y en su acuerdo valida el procedimiento que se aplica para la selección de las candidaturas, solicitando únicamente que se justifiquen dos requisitos.

Los recursos habían sido presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, la Escuela de Arquitectura de A Coruña y un grupo de profesionales por entender que las bases, entre otras cuestiones, incluían criterios restrictivos que colocaban a los arquitectos internacionales por encima de los locales.