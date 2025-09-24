RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
El Ayuntamiento ve injustificada la petición por finiquitar la concesión diez años antes de lo previsto
Desde octubre el ente ocupará durante dos años un local de Matogrande
La Junta de Gobierno Local acordará hoy la extinción de la concesión que posee Radio Televisión Española (RTVE) del edificio municipal La Terraza, situado en los jardines de Méndez Núñez, y el abono de 188.155 euros como compensación por los diez años que el ente estatal podría seguir ocupándolo y por los gastos que le supondrá su traslado, frente a los 4,2 millones que reclama. Aunque la resolución establece que RTVE deberá abandonar el inmueble el próximo lunes, fuentes de la plantilla sitúan el traslado a mediados del próximo mes a un local de Matogrande, donde permanecerá al menos dos años, ante la imposibilidad técnica de hacerlo antes.
La marcha del organismo está motivada por la decisión del Concello de ceder La Terraza a la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia), que ya trabaja en A Coruña y ocupa de forma provisional dependencias del edificio municipal de Veeduría, en la Ciudad Vieja.
RTVE recibió el edificio de los jardines en 1985 y podría permanecer hasta 2035, por lo que suscribió con el Concello en junio del año pasado un protocolo para llevar a cabo su salida en el que se fijó un plazo de 30 días para establecer las condiciones económicas en las que se realizaría. Pero ese periodo concluyó sin que se acordarán, por lo que el pasado 15 de mayo el Gobierno local inició el trámite para dar por concluida la concesión.
El informe de una arquitecta sobre el estado de La Terraza cuantificó en 875.244 euros el coste de las obras de mantenimiento que debería haber realizado RTVE, mientras que este organismo lo calculó en 300.950 euros y exigió 101.340 euros por cada uno de los diez años que le quedaban de concesión, ya que esa es la cantidad que debe pagar por alquilar una planta del edificio de Correos en la Marina, además de 50.000 euros por los gastos del traslado.
Obras y equipamientos
El Concello acepta pagar las dos últimas cantidades pero se opone a costear futuras obras en el edificio de Correos o la adquisición de equipamientos técnicos que cita RTVE en su reclamación y que incrementarían de forma notable la compensación, ya que considera que solo está obligado a pagar por los costes derivados del traslado.
Al descontar de los 1,06 millones que admite abonar los 875.400 en que se presupuestan las obras que deberán realizarse en La Terraza, la cantidad con la que finalmente se decide indemnizar al organismo es de 188.155 euros. RTVE podrá ahora presentar un recurso ante el propio Concello o uno de tipo contencioso administrativo en los tribunales.
La marcha de las instalaciones de Radio Nacional y Televisión Española a Matogrande tendrá consecuencias negativas para la actividad de ambos medios de comunicación, según los trabajadores, ya que, además de situarse en una zona periférica de la ciudad, se realizará en un local sin iluminación exterior y con un espacio reducido. Frente a los cuatro estudios disponibles en La Terraza, en el nuevo espacio solo habrá capacidad para dos. Las protestas de los trabajadores consiguieron que se mantenga el personal de seguridad de que disponen ahora, con el fin de evitar la entrada de intrusos.
