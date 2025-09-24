Los Satélites y Fania Blanco Show centran la programación de las fiestas de O Ventorrillo

O Ventorrillo celebrará sus fiestas del Pilar en el fin de semana del 10, 11 y 12 de octubre aunque ya el jueves, día 9, se abrirán con el concierto de Colorado (21.00 horas).

El viernes las fiestas comenzarán con un pasacalles a cargo de Os Viqueiras (17.30 horas) antes de una ofrenda floral a Pucho Boedo en el Centro Cívico de A Silva con Xurxo Souto y Melchor Rodó. A las 20.30 horas será el pregón, a cargo de María García Nieto, quien fue Meiga Mayor en 2018 y Óscar Castro Corgo, administrador de la Cocina Económica. Ya de noche la verbena será a cargo de Los Satélites, a la que seguirá una sesión dj con Keys DJ y By.Kokee.

Ya el sábado se abrirá el día con un mercadillo de artesanos y cuentacuentos. A mediodía habrá actuación de Miña Xoia, grupo de pandereta de la AVV Ventorrillo, antes de la exhibición de baile swing a cargo de la asociación Revolta Swing. La sesión vermú será con Xilo y Carlos y By Kokee. Por la tarde habrá actuación del coro Somos Voces y por la noche verbena a cargo de Fania Blanco Show, antes de la actuación de Iván es Juan.

Además, en paralelo habrá actuaciones en la Parroquia del Pilar desde el miércoles. El primer día será con la Coral Polifónica Follas Novas, el jueves con la Coral Polifónica Santo Ángel y la Asociación Musical A Gaiteira, el viernes con la Asociación de Amigos del Acordeón, el sábado la Tuna de Veteranos y el domingo La Trova Coruñesa. Todas las actuaciones serán a las 20.00 horas a excepción de la del domingo, que comenzará a las 17.30 horas.