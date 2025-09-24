Snacks saludables con bagazo de cerveza: así es la nueva idea en desarrollo de Estrella Galicia

Equipos de las universidades de Santiago de Compostela, la Complutense de Madrid, la Politècnica de Valéncia y la Universitat de València han presentado en MEGA, el museo de Estrella Galicia, prototipos de snacks saludables elaborados con bagazo de cerveza, rico en fibra y proteína. Snacks salados crujientes ricos en fibra, galletas dulces y saladas saludables, así como barritas proteicas post-entreno son las cinco propuestas de jóvenes talentos que han sido seleccionadas en un proceso en el que han participado más 120 estudiantes de 20 universidades para la final del Demo Day Impact Taste, un programa de innovación impulsado por Coporación Hijos de Rivera y Blendhub que reunió ideas procedentes de universitarios de todo el país para desarrollar snacks.

Una de las ideas nacidas en la primera edición de ImpacTaste ya ha salido al mercado con el nombre de Bagazitos, un snack con menos grasa y más fibra elaborado con bagazo de cerveza. En esta segunda edición, los estudiantes han tenido la oportunidad de contar con la colaboración del Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE) para materializar sus ideas de negocio en prototipos que han podido presentar en el Demo Day de esta semana.

“Con ImpacTaste estamos dando pasos reales para que el talento joven no solo participe, sino que lidere el cambio hacia una alimentación con propósito, que genere un impacto positivo real”, manifestó el presidente ejecutivo de la Corporación, Ignacio Rivera. En la presentación de las propuestas finalistas también participó el fundador de Blendhub, Henrick Stamm Kristensen. “Cuando se combina el talento joven con un ecosistema de colaboración abierto, los resultados son extraordinarios. Hoy no solo vimos ideas, vimos productos reales con potencial de mercado”, señaló.

Bagazo de cerveza

El bagazo se obtiene en el proceso de prensado y filtrado del mosto cervecero y contiene un elevado índice de proteínas, lípidos y celulosa. Su alto valor nutricional ha llevado a Corporación Hijos de Rivera a explorar en su estrategia de I+D+i nuevas vías en forma de alimentos saludables y sostenibles. Con la colaboración de Blendhub, surgió la creación de la plataforma Impact Taste para fomentar la innovación en ingredientes y productos alimentarios, con un modelo colaborativo entre industria, centros tecnológicos y jóvenes emprendedores.