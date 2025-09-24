Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026

Aunque 2025 no ha llegado a su fin, de cara a 2026 ya se anuncian muchos conciertos en A Coruña. Importantes bandas y artistas tanto locales como nacionales o internacionales incluyen la ciudad en sus giras para el próximo año. Un año en el que, A Coruña volverá a ser uno de los grandes focos de atracción del noroeste peninsular para melómanos, fans de los sonidos emergentes, clásicos seguidores de los artistas de siempre y para el público general. Esta es la selección de propuestas musicales que acogerá A Coruña este 2026, diseñadas para todas las edades y una amplia heterogeneidad de estilos.

29 de enero. Eladio Carrión

Eladio Carrión, una de las voces más influyentes del panorama urbano latino, ha anunciado iniciará su gira española en A Coruña. El concierto será el próximo 29 de enero de 2026. Las entradas se venden desde el 1 de octubre a partir de sfx-events.com. Más información.

30 y 31 de enero. La M.O.D.A.

El grupo La M.O.D.A. (La Maravillosa Orquesta del Alcohol) empieza 2025 con fuerza con el anuncio del nuevo disco y nueva gira. El grupo procedente de Burgos hará doble parada en A Coruña, será en la sala Pelícano los días 30 y 31 de enero de 2026.

7 de febrero. Mikel Izal

El cantante español Mikel Izal continúa con su gira El miedo y el paraíso, con la que ya visitó el Morriña Fest este verano. Actuará en el Coliseum con Merino como artista invitado. Las entradas se venden en theproject.es desde 42€.

5 de marzo. The Kooks

Solo tres fechas en España: Madrid, Barcelona y A Coruña. La banda The Kooks, una de las más influyentes del indie-rock de los 2000, anuncia nueva gira para el próximo año y una de las paradas será el 5 de marzo en la Sala Pelícano.

11 de abril. Celtas Cortos

El grupo vallisoletano Celtas Cortos incluye A Coruña en la gira de su 40 aniversario y tocará en el Coliseum coruñés el 11 de abril de 2026. Más información.

Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos. | // PABLO ALONSO / REDACCIÓN

17 de abril. Hijos de la Ruina

El trío formado por Natos y Waor junto a Recycled J actuará en el Coliseum el 17 de abril. Las entradas ya se venden en entradas.com y Tomaticket desde 55 euros.

18 de abril. Viva Suecia

El grupo de indie Viva Suecia visitará A Coruña el 18 de abril de 2026 en su nueva gira que acaba de anunciar. Más información.

Viva Suecia en el concierto de A Coruña en 2018 / Carlos Pardellas

15 y 16 de mayo. Dani Martín

Dani Martín ha sido el primero en anunciar concierto en A Coruña para el año 2026. Tendrá doble cita en el Coliseum el 15 y el 16 de mayo.

13 de junio. El Último de la Fila

Un gran concierto en el Estadio de Riazor es lo que se espera del concierto de la gira de regreso anunciada por el dúo de Manolo García y Quimi Portet. Actuarán el 13 de junio en el Estadio de Riazor y las entradas ya se venden a través de Ticketmaster.

El último de la fila presenta su vuelta a los escenarios en su gira 2026. / José Luis Roca

4 de julio. Pablo Alborán

El artista andaluz Pablo Alborán regresará a A Coruña en el 2026 dentro de nueva gira Global Tour. La ciudad será la única en Galicia y una de las nueva españolas por las que pasará el cantante. El recital será en el Coliseum el 4 de julio.