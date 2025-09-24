Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
El jueves A Coruña continúa en la influencia de las altas presiones y con circulación del nordeste, por lo que será una jornada de tiempo seco y soleado, con nieblas matinales en el interior y cielos muy despejados en general, con nubosidad de tipo alto por la tarde en el interior de la comunidad. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas ascenderán: los termómetros oscilarán entre los 13 y los 23 grados en A Coruña. El viento soplará flojo de componente este, con intervalos moderados en el litoral norte.
Viernes 26
Continuarán los cielos soleados, con alguna nube alta, y los termómetros experimentarán un leve descenso de temperaturas: marcarán mínimas de 12 grados y máximas de 21.
Sábado 27
Una borrasca profunda afectará a la comunidad y dejará cielos muy nubosos y precipitaciones abundantes. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 21 grados.
Domingo 28
Los cielos continuarán muy nubosos, aunque ya sin chubascos. Los termómetros se moverán entre los 16 y los 22 grados.
Lunes 29
Las nubes alternarán con los claros y los termómetros irán de los 15 a los 22 grados.
Martes 30
Habrá intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 14 y 23 grados.
Miércoles 1
Se espera una jornada soleada y temperaturas que irán de 14 a 21 grados.
Jueves 2
Los cielos seguirán despejados hasta la tarde, cuando se podrían registrar algunas nubes altas. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 20 grados.
Viernes 3
Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas que irán de los 10 a los 17 grados.
Sábado 4
Los cielos estarán parcialmente nubosos, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18 grados.
Domingo 5
Se incrementarán las nubes para dejar cielos cubiertos durante toda la jornada. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 18 grados.
Lunes 6
Amanecerá con cielos cubiertos y las nubes irán desapareciendo a medida que avance el día. Los termómetros marcarán mínimas de 13 y máximas de 20.
Martes 7
Predominarán las nubes y los termómetros irán de los 13 a los 17 grados.
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- La Audiencia de A Coruña respalda que una madre pueda desahuciar a su hija, en precariedad económica
- El Ayuntamiento de A Coruña blindará la finca del Estado en A Maestranza para vivienda pública
- Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»
- Inés Rey: 'La vivienda centra nuestras preocupaciones, pero las medidas no tienen efectos inmediatos
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Mercadillo de Navidad en María Pita: 50 casetas y al «estilo centroeuropeo»