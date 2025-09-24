Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

El jueves A Coruña continúa en la influencia de las altas presiones y con circulación del nordeste, por lo que será una jornada de tiempo seco y soleado, con nieblas matinales en el interior y cielos muy despejados en general, con nubosidad de tipo alto por la tarde en el interior de la comunidad. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas ascenderán: los termómetros oscilarán entre los 13 y los 23 grados en A Coruña. El viento soplará flojo de componente este, con intervalos moderados en el litoral norte.

Viernes 26

Continuarán los cielos soleados, con alguna nube alta, y los termómetros experimentarán un leve descenso de temperaturas: marcarán mínimas de 12 grados y máximas de 21.

Sábado 27

Una borrasca profunda afectará a la comunidad y dejará cielos muy nubosos y precipitaciones abundantes. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y los 21 grados.

Tabla con la predicción detallada de la Agencial Estatal de Meteorología en A Coruña. / LOC

Domingo 28

Los cielos continuarán muy nubosos, aunque ya sin chubascos. Los termómetros se moverán entre los 16 y los 22 grados.

Lunes 29

Las nubes alternarán con los claros y los termómetros irán de los 15 a los 22 grados.

Martes 30

Habrá intervalos de nubes y claros, con temperaturas de entre 14 y 23 grados.

Miércoles 1

Se espera una jornada soleada y temperaturas que irán de 14 a 21 grados.

Jueves 2

Los cielos seguirán despejados hasta la tarde, cuando se podrían registrar algunas nubes altas. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 20 grados.

Viernes 3

Se esperan intervalos de nubes y claros, con temperaturas que irán de los 10 a los 17 grados.

Sábado 4

Los cielos estarán parcialmente nubosos, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 18 grados.

Domingo 5

Se incrementarán las nubes para dejar cielos cubiertos durante toda la jornada. Los termómetros se moverán entre los 12 y los 18 grados.

Lunes 6

Amanecerá con cielos cubiertos y las nubes irán desapareciendo a medida que avance el día. Los termómetros marcarán mínimas de 13 y máximas de 20.

Martes 7

Predominarán las nubes y los termómetros irán de los 13 a los 17 grados.