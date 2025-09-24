Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tucasa.com

Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo

En sus 37 metros cuadrados se distribuyen un dormitorio, un baño, y un espacio compuesto por salón-cocina. Cuenta con un porche exterior y un amplio jardín que invita a la relajación y al descanso

Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos en Culleredo

Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos en Culleredo

RAC

RAC

Ubicada en la parroquia de Almeiras, en Culleredo, se encuentra a la venta por 119.000 euros una casa de campo diseñada para una pareja que busque disfrutar de la tranquilidad y los beneficios de la naturaleza. Junto a O Burgo, y a quince minutos en coche tanto de A Coruña como de las playas de Santa Cristina y Oza, se localiza este inmueble de diseño funcional. En sus 37 metros cuadrados se distribuyen un dormitorio, un baño, y un espacio cómodo y despejado compuesto por salón-cocina. Cuenta con un porche exterior, ideal para realizar barbacoas, y un amplio jardín que invita a la relajación y al descanso. La vivienda, disponible en el catálogo de la agencia Vipkel, es una de las últimas ofertas destacadas del portal inmobiliario Tucasa.com.

Tucasa.com Solicitar información
O Burgo
  • casas/chalet,
  • 37 m2
  • 1 hab.
  • 1 baño
  • 119.000 €
  • Ref: KB-0242
  • Id: 65525619
  • V: 2.5 ifr

Acepto las condiciones de uso y la política de privacidad de Iberanuncios S.L. y Prensa Iberica Media S.L. y el registro como usuario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents