Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo

Ubicada en la parroquia de Almeiras, en Culleredo, se encuentra a la venta por 119.000 euros una casa de campo diseñada para una pareja que busque disfrutar de la tranquilidad y los beneficios de la naturaleza. Junto a O Burgo, y a quince minutos en coche tanto de A Coruña como de las playas de Santa Cristina y Oza, se localiza este inmueble de diseño funcional. En sus 37 metros cuadrados se distribuyen un dormitorio, un baño, y un espacio cómodo y despejado compuesto por salón-cocina. Cuenta con un porche exterior, ideal para realizar barbacoas, y un amplio jardín que invita a la relajación y al descanso. La vivienda, disponible en el catálogo de la agencia Vipkel, es una de las últimas ofertas destacadas del portal inmobiliario Tucasa.com.