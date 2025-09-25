Alejandro Sanz anuncia fecha en A Coruña el próximo verano

Alejandro Sanz visitará A Coruña en su nueva gira ‘¿Y Ahora Qué?’ el próximo verano. La ciudad será una de las once paradas que hará en España, la única fecha confirmada en Galicia para 2026 hasta el momento. Tras su último concierto en la ciudad, celebrado en 2022 en el Coliseum, un escenario que considera “talismán”, el artista volverá a establecer conexión con el público coruñés el próximo 18 de julio en un nuevo recinto, el muelle de la Batería. Sanz presentará su nuevo trabajo y fusionará sus clásicos inolvidables con lo más reciente de su repertorio. Llegará tras colgar el cartel de completo en ciudades como México. Las entradas para asistir a la cita en A Coruña se pondrán a la venta el 9 de octubre a partir de las 10.00h en su propia web, www.alejandrosanz.com/events.

Todas mis ganas en un solo cartel. ¿Y ahora qué? GIRA ESPAÑA 🙌🙌🙌

VAMOSSSSSS

Entradas a partir del 9 de octubre a las 10:00 am pic.twitter.com/AHn82wDLGW — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) September 25, 2025