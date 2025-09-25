¿Aprueba A Coruña en reciclaje de basura orgánica?
Un tercio de la basura de contenedores orgánicos son residuos de otro tipo. El Concello tratará de evitar esos vertidos incorrectos mediante recipientes con tarjeta electrónica y comprará por 3,1 millones nueve camiones adaptados para vaciarlos
Entre el 25% y el 30% de lo vertido en los contenedores de basura orgánica son residuos que no deben arrojarse en ellos. Así lo menciona el Concello en los documentos de la licitación para la compra por 3,1 millones de euros de nueve camiones adaptados a la recogida de basura en contenedores con cerradura electrónica, que solo pueden abrirse mediante el uso de una tarjeta.
El Concello destaca además que la cantidad de basura orgánica que se recoge separada en A Coruña es aproximadamente la mitad de lo que debería ser en función de la población de la ciudad, ya que de las 100.000 toneladas anuales de residuos que se reciben en la planta de tratamiento de Nostián, solo 20.000 son de origen biológico, cuando, de acuerdo con sus cálculos, deberían ser alrededor de 40.000 toneladas.
El alto volumen de desechos que se mezclan con los orgánicos justifica, según la administración municipal, la implantación de una recogida mediante «sistemas eficientes», entre los que se hallan los contenedores «inteligentes», con el fin de que «garanticen ratios elevadas de recogida selectiva de calidad». La previsión es adquirir 650 recipientes de esta clase con una capacidad mínima de 1.800 litros para recoger unas 32.000 toneladas al año, ya que el elevado número de los contenedores orgánicos actuales, en torno a 4.000, y la imposibilidad de instalar en ellos un cierre electrónico hace inviable su utilización para esta recogida, por lo que se optó por comprar unos ya fabricados con ese sistema.
Los camiones actuales que retiran los residuos son de carga trasera y no pueden vaciar ese tipo de contenedores, que requieren de un sistema lateral, por lo que la Junta de Gobierno local aprobó este miércoles adquirir vehículos de esta clase con una capacidad de 17 a 18 metros cúbicos. Tanto los contenedores como los camiones serán financiados por la ayuda de 10,9 millones de la Unión Europa al Concello para mejorar la recogida y tratamiento de los residuos.
Desestimadas las alegaciones de PP y hosteleros a la subida de las tasas
El Gobierno local llevará a una comisión informativa el próximo lunes la propuesta de subida de las tasas de la recogida de la basura con el fin de que se aprueben en el pleno del 2 de octubre. La variación se adapta a la nueva normativa europea en este campo y se aplicará de forma progresiva hasta 2029. El expediente contiene la desestimación de las alegaciones presentadas por la Asociación Provincial de Hostelería y el Partido Popular a esta iniciativa. Los empresarios argumentaron entre otras cuestiones la estacionalidad de su actividad y la imposibilidad de individualizar la tasa para reclamar un modelo mixto, tacharon la subida de «desproporcionada y sin mejoras claras» y que no se discrimina entre los locales con o sin cocina. El PP tachó de «inexacto y manipulado» el estudio que justifica la subida y denunció el «trato desigual» a las diferentes actividades económicas.
