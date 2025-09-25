El Chuac es el hospital gallego mejor valorado en un listado nacional: sube al puesto 17
Los servicios de Rehabilitación y Maxilofacial, en el ‘top 10’ de los de mayor proyección del país
El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac) ocupa el puesto 17 como mejor hospital de España, según el Monitor de Reputación Sanitaria, elaborado por la consultora Merco, empresa especializada en este tipo de estudios, que sitúa al centro hospitalario de As Xubias, también, como el mejor hospital gallego a nivel estatal, informó la gerencia del área sanitaria coruñesa en una nota.
Con ello, especificaron, «mejora un puesto con respecto al mismo estudio realizado el pasado año por lo que asciende del puesto 18 al puesto 17».
Dentro de este estudio, en el que participaron buena parte de los 787 centros, tanto públicos como privados, existentes en España, el Chuac compitió a nivel de hospitales como La Paz y Gregorio Marañón de Madrid o el Clínic de Barcelona.
Especialidades
En cuanto a los servicios sanitarios con mejor proyección de España, destaca los de Rehabilitación y Cirugía Oral y Maxilofacial, quedando en los puestos seis y diez en sus categorías, respectivamente, así como el de Farmacia Hospitalaria, en el número 13, y el de Radiodiagnóstico, en el puesto 14, el mismo de Anestesia y Reanimación.
