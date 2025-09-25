La cita ideal en A Coruña «para gente que no está pegada a Netflix»

El Festival Internacional de Cine Intersección se ha caracterizado desde sus inicios por dar espacio a un cine poco convencional, difícil de encontrar en salas comerciales. El director del certamen, Gonzalo E. Veloso, remarca que el festival está pensado para toda la ciudadanía, no solo para expertos: «No hacemos un festival elitista ni para una minoría. Esta pensado para el público general, aunque sabemos que siempre habrá interés especial por gente más vinculada al sector. Eso sí, buscamos atraer a gente que no esté pegado a Netflix todo el día».

Veloso confirma que la programación de este año, de este 26 de septiembre al 4 de octubre, supera las 119 películas de 36 países distintos, con propuestas que invitan a descubrir nuevos lenguajes cinematográficos. «Queremos generar un espacio atractivo para el público, una oportunidad de descubrir un cine que no está disponible más que en festivales o ciertas plataformas», añade el coruñés. Veloso explica que el reto para el futuro pasa por afianzar la conexión con la ciudad al mismo tiempo que se sigue a nivel internacional. Este año, el festival hace una colaboración con instituciones de Madrid y Barcelona, además de una retrospectiva de los artistas Travis y Erin Wilkerson, cuya exposición estaba prevista para la Bienal de Venecia. «No buscamos tanto impactar fuera. Lo que queremos es que el festival sea un punto de encuentro en A Coruña, pero también vemos que puede ser una ventana haca otros países», comenta .

La gran novedad es el World Film School Meeting, un encuentro académico con estudiantes y profesores de cine de diferentes países. El proyecto arranca en versión beta, pero con vocación de continuidad para los próximos años. «Es una colaboración con la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña. Queremos invitar a estudiantes y docentes a participar en actividades pedagógicas por las mañanas y en encuentros profesionales por las tardes», explica el director del certamen.

Gonzalo Veloso recuerda que los inicios fueron modestos, con proyecciones centradas en la Fundación Luis Seoane, pero la respuesta cambió al dar el salto a las salas comerciales, y este año habrá tres sedes más: Palexco, Cantones Cines y la Filmoteca de Galicia, antiguo GGAI. «El año pasado fue cuando más gente hubo. Siempre hay una progresión lineal, pero la última edición se notó especialmente. Este año esperamos al menos igualar esa cifra y, si es posible, superarla», afirma. En esa línea, Veloso destaca que cada vez llega más público «ajeno al ámbito profesional»: «El año pasado tuvimos un porcentaje mayor de espectadores no vinculados al sector, y eso para nosotros es una señal de que vamos en la buena dirección».

Aunque cada edición suma novedades, el objetivo principal es «consolidar» lo que ya han iniciado. «No tenemos en mente una gran actividad que revolucione todo. Queremos un evento racional, en función de los recursos y del contexto. Lo importante es que sea un espacio para que se descubra un cine distinto y, al mismo tiempo, un lugar de encuentro para los profesionales gallegos», concluye Veloso antes del inicio de la octava edición del festival.