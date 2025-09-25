El Concello elaborará una ordenanza de VTC que permita sancionar sus infracciones

El Concello elaborará una ordenanza para poder sancionar a las plataformas VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) que incumplan la normativa y regular «la prestación de estos servicios». Así lo anunció ayer la alcaldesa, Inés Rey, al ser preguntada por el desembarco de la tercera empresa de este tipo en A Coruña, Bolt. Fuentes municipales explican de que la propuesta está aún en fase de estudio.

Bolt informó este miércoles del inicio de sus operaciones en la ciudad. El anuncio de la empresa —que es una de las tres más importantes de VTC en España junto a Uber y Cabify, que ya operan en A Coruña— ha vuelto a generar polémica con los taxistas, que han denunciado las práctica de estas empresas: «Según la normativa autonómica, los VTC solo pueden hacer trayectos interurbanos con precontratación mínima de 15 minutos. Operar dentro de la ciudad sin autorización municipal [que no existe hoy en día] sería irregular», señala Ricardo Villamisar, presidente de Teletaxi en A Coruña.

Actualmente, hay ofertas en las plataformas de Cabify y Uber que funcionan en A Coruña sin cumplir con lo estipulado en la normativa autonómica. Uno de los requisitos que señalaba el presidente de Teletaxi es que debían de ser precontratados con 15 minutos de antelación. En el caso de Uber esto se cumple, pero en Cabify los VTC ofrecían este miércoles sus servicios en diez minutos o menos. Estas plataformas sí que pueden realizar servicios interurbanos, que por ejemplo serviría para ir al aeropuerto de Alvedro. Lo que no son legales son los transportes urbanos, pero en ambas aplicaciones se podía en la jornada de ayer solicitar un viaje a la estación de tren o a cualquier otra parte de la ciudad. Desde el centro de la ciudad, los precios oscilan entre los 6 y 8 euros para ir a la estación, y entre los 16 y los 20 para ir al aeropuerto.

«Nos consta que hay varios coches que están trabajando de forma ilegal en la ciudad. Hacen servicios urbanos que no les corresponden», denuncia el presidente de Teletaxi. Villamisar explica que han alertado de la situación a la Xunta: «Han intensificado los controles y se están levantando actas de infracción, pero las sanciones les corresponden al Concello». Desde la Consellería de Mobilidade de la Xunta informan que el total de actas enviadas durante el mes de agosto fue de 42.

Sobre esta cuestión, la alcaldesa Inés Rey dijo este miércoles en rueda de prensa que «la Xunta autorizó esta actividad, pero, como siempre, deja la patata caliente a los ayuntamientos». La regidora local señaló que «no hay una regulación específica para la prestación de este servicio», ya que antes no estaba autorizado. Rey añadió que se hará «una ordenanza específica para regular estos servicios», aunque fuentes municipales aclaran que todavía está en fase de «estudio». Queda por determinar también si la ordenanza se limitará a la regulación de las sanciones o si se abre la puerta a la concesión de licencias municipales, esto es, dentro de los límites de A Coruña. Sobre las denuncias a los VTC, la alcaldesa dijo que estas «serán tramitadas».

La nueva ordenanza de movilidad, aprobada hace unas semanas, estipula que «hasta que no se apruebe una normativa específica, no se podrán otorgar autorizaciones para la prestación de servicios urbanos VTC». La versión inicial del documento, de junio, contemplaba sanciones graves a los VTC por «la búsqueda proactiva de clientes, la contratación con antelación inferior a quince minutos y el aparcamiento de estos vehículos en zonas prohibidas», pero esta tipificación desapareció en la versión definitiva a la espera de la nueva norma.

Bolt explicó este miércoles que buscará combinar los VTC con taxis locales. La empresa esgrime que la comisión para los taxis será del 0%. Ante esta información, Ricardo Villamisar muestra su sorpresa: «Como representante de la principal asociación de taxi de la ciudad, no he mantenido ninguna conservación con ningún responsable de esta empresa. Me sorprende que lo den por hecho». El representante de los taxistas señala que ya trabajan con dos aplicaciones, Pidetaxi y Taxiclick, aunque Uber ofrece la posibilidad de pedir un taxi (sin precio cerrado). Villamisar cuenta que habían solicitado una reunión con el Concello para tratar diferentes asuntos. Ante el desembarco de Bolt, la cuestión sobre los VTC en la ciudad pasará a ser uno de los temas principales de la cita.