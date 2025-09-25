La concesión de los polideportivos de O Castrillón y San Diego, en A Coruña, durará 30 años: así subirán las tarifas

La empresa que lleva la concesión del polideportivo municipal de San Diego lleva con el contrato caducado desde mayo de 2020, y el centro deportivo de O Castrillón, que abrió a finales de 2022, lleva años de gestión en precario. El Gobierno local sacará un contrato único para que una empresa lleve los dos centros, y, según un estudio de viabilidad encargado por el Concello que no se había hecho público por entero hasta ahora, la duración prevista de la concesión es de 30 años.

Las matrículas y abonos mensuales previstos en el documento son de 50 euros para familias y 37 euros para individuos, que bajan a 30 en casos de jóvenes, mayores y personas con diversidad funcional, así como para los pases solo para las mañanas. La entrada de un día para adultos queda en 10 euros, nueve para niños, mientras que el minuto de párking se calcula en 83 céntimos, y los cursos varían entre los 43 y los 161 euros al mes dependiendo de las sesiones semanales y de si la persona que se apunte es abonada o no. Los precios son en general más altos que los actuales, que «resultan insuficientes para garantizar la viabilidad del proyecto», pero las cifras definitivas dependerán de las ofertas de las empresas que acudan al concurso.

El número máximo de abonados para San Diego se establece en 12.000, y el de O Castrillón en 5.000, pero, las estimaciones para el cuarto año de concesión calculan hasta 4.900 para el primero y algo más de 1.650 para el segundo. La empresa gestora apenas pagará 85.000 euros al año al Ayuntamiento, pero el informe municipal calcula que sus gastos irán variando entre los 2,26 millones de euros el primer año de la concesión hasta los 3,12 el último, contando desde los suministros a la publicidad, el pago de mantenimientos y el abono del propio canon.

Además, deberá realizar importantes inversiones. El principal monto son los trabajos de «mantenimiento y reparación» en San Diego, un centro que ha ido quedando muy deteriorado con el paso de los años y en el que hay que realizar obras entre las que se encuentran la renovación del saneamiento a la sustitución de las ventanas, la instalación de bombas de calor, el cambio de todos los sistemas de ventilación y climatización y un nuevo pararrayos. La «inversión mínima» en el centro se calcula en 6,5 millones. Contando algunas actuaciones menores en O Castrillón y el IVA, los fondos necesarios superan los 8,15 millones. El documento establece una «inversión inicial» de unos 677.000 euros para equipamiento deportivo el primer año, con reposiciones cada quinquenio que suman otro millón.

Defensa de licitación conjunta

El Concello descartó gestionar los polideportivos de manera directa o a través de una empresa municipal, y el informe de viabilidad afirma que esto supone un «ahorro» para la Hacienda municipal, sin «riesgos económicos» y con mayor «eficiencia». Una empresa privada, afirma el Concello, puede dar una «oferta superior de actividades y servicios especializados» e incluso el «fomento de la participación ciudadana», en el sentido de que, siempre según el informe, puede adaptar los servicios a la «demanda real de los usuarios».

En cuanto a la gestión conjunta en vez de sacar un contrato para cada centro, el informe afirma que la viabilidad económica depende de la «rentabilidad cruzada» de ambos centros. Por una parte, O Castrillón tiene una «previsión de ingresos reducida» en relación a San Diego, y, por otra, este centro tiene un «notable grado de obsolescencia» y necesita más inversiones; sus usuarios podrán ir al otro polideportivo si las obras obligan a cerrar parte de las instalaciones.