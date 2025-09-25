Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Si no lo leo no lo creo

La conselleira do Mar visita el puerto con pendientes de peces

ANTÓN PERULEIRO

Tras su reciente llegada al cargo, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, efectuó este miércoles su primera visita oficial al puerto de A Coruña, en el que recorrió sus muelles y conoció los principales proyectos que se llevarán a cabo en ellos. En la comparecencia que ofreció a los medio de comunicación, la responsable autonómica lució unos pendientes que casaban perfectamente con el departamento que dirige, ya que se trataba de figuras de peces. Habrá que comprobar si el resto de sus compañeros en la Xunta toman nota y se deciden a lucir en su indumentaria motivos relacionados con su actividad política, lo que para más de uno puede ser un auténtico reto a la hora de buscar estos adornos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents