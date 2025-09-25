Si no lo leo no lo creo
La conselleira do Mar visita el puerto con pendientes de peces
ANTÓN PERULEIRO
Tras su reciente llegada al cargo, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, efectuó este miércoles su primera visita oficial al puerto de A Coruña, en el que recorrió sus muelles y conoció los principales proyectos que se llevarán a cabo en ellos. En la comparecencia que ofreció a los medio de comunicación, la responsable autonómica lució unos pendientes que casaban perfectamente con el departamento que dirige, ya que se trataba de figuras de peces. Habrá que comprobar si el resto de sus compañeros en la Xunta toman nota y se deciden a lucir en su indumentaria motivos relacionados con su actividad política, lo que para más de uno puede ser un auténtico reto a la hora de buscar estos adornos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- La Audiencia de A Coruña respalda que una madre pueda desahuciar a su hija, en precariedad económica
- El Ayuntamiento de A Coruña blindará la finca del Estado en A Maestranza para vivienda pública
- Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»
- Inés Rey: 'La vivienda centra nuestras preocupaciones, pero las medidas no tienen efectos inmediatos
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Mercadillo de Navidad en María Pita: 50 casetas y al «estilo centroeuropeo»