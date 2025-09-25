¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 25 de septiembre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Mesa redonda sobre los incendios
19.30 horas | Una conversación sobre los incendios y la ordenación del territorio en colaboración entre la AC Alexandre Bóveda y el Instituto Galego das Terras Comunitarias.
AC Alexandre Bóveda
Concierto militar en el Palacio de Capitanía
19.00 horas | La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá un concierto en el que tocarán, entre otros, temas de películas como El Padrinoo Memorias de África.
Palacio de Capitanía
Un análisis a una obra de Mozart
19.00 horas | Conferencia sobre La finta semplice, ópera escrita por Mozart con 12 años. Los asistentes podrán aportar alimentos no perecederos a la iniciativa ‘Cultura x Alimentos’.
Sala de Prensa Afundación
Charla sobre la Orden del Temple
20.30 horas | En esta conferencia se abordará la historia de los caballeros templarios y su situación en la actualidad respondiendo a preguntas sobre su función en el presente o cómo se puede ingresar.
Parroquia de San Antonio
Conciertos de The Lemonheads y Moura
20.30 horas | Doble sesión en Noites do Porto con un icono de la música indie y uno de los grupos gallegos más interesantes de los últimos años. Entradas agotadas.
Sala Inn
Conferencia sobre un veterinario militar
19.00 horas | El académico de Ciencias Veterinarias, Diego Conde Gómez, analizará la figura de Juan Téllez y López, humanista y veterinario militar.
Real Academia de Medicina
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- La Audiencia de A Coruña respalda que una madre pueda desahuciar a su hija, en precariedad económica
- El Ayuntamiento de A Coruña blindará la finca del Estado en A Maestranza para vivienda pública
- Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»
- Inés Rey: 'La vivienda centra nuestras preocupaciones, pero las medidas no tienen efectos inmediatos
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Mercadillo de Navidad en María Pita: 50 casetas y al «estilo centroeuropeo»