¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 25 de septiembre

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

The Lemonheads, uno de los cabezas de cartel del festival Noites do Porto. / Gareth Jones

Mesa redonda sobre los incendios

19.30 horas | Una conversación sobre los incendios y la ordenación del territorio en colaboración entre la AC Alexandre Bóveda y el Instituto Galego das Terras Comunitarias.

Concierto militar en el Palacio de Capitanía

19.00 horas | La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá un concierto en el que tocarán, entre otros, temas de películas como El Padrinoo Memorias de África.

Un análisis a una obra de Mozart

19.00 horas | Conferencia sobre La finta semplice, ópera escrita por Mozart con 12 años. Los asistentes podrán aportar alimentos no perecederos a la iniciativa ‘Cultura x Alimentos’.

Charla sobre la Orden del Temple

20.30 horas | En esta conferencia se abordará la historia de los caballeros templarios y su situación en la actualidad respondiendo a preguntas sobre su función en el presente o cómo se puede ingresar.

Conciertos de The Lemonheads y Moura

20.30 horas | Doble sesión en Noites do Porto con un icono de la música indie y uno de los grupos gallegos más interesantes de los últimos años. Entradas agotadas.

Conferencia sobre un veterinario militar

19.00 horas | El académico de Ciencias Veterinarias, Diego Conde Gómez, analizará la figura de Juan Téllez y López, humanista y veterinario militar.

