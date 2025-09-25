¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 25 de septiembre

Mesa redonda sobre los incendios

19.30 horas | Una conversación sobre los incendios y la ordenación del territorio en colaboración entre la AC Alexandre Bóveda y el Instituto Galego das Terras Comunitarias.

AC Alexandre Bóveda

Concierto militar en el Palacio de Capitanía

19.00 horas | La Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra ofrecerá un concierto en el que tocarán, entre otros, temas de películas como El Padrinoo Memorias de África.

Palacio de Capitanía

Un análisis a una obra de Mozart

19.00 horas | Conferencia sobre La finta semplice, ópera escrita por Mozart con 12 años. Los asistentes podrán aportar alimentos no perecederos a la iniciativa ‘Cultura x Alimentos’.

Sala de Prensa Afundación

Charla sobre la Orden del Temple

20.30 horas | En esta conferencia se abordará la historia de los caballeros templarios y su situación en la actualidad respondiendo a preguntas sobre su función en el presente o cómo se puede ingresar.

Parroquia de San Antonio

Conciertos de The Lemonheads y Moura

20.30 horas | Doble sesión en Noites do Porto con un icono de la música indie y uno de los grupos gallegos más interesantes de los últimos años. Entradas agotadas.

Sala Inn

Conferencia sobre un veterinario militar

19.00 horas | El académico de Ciencias Veterinarias, Diego Conde Gómez, analizará la figura de Juan Téllez y López, humanista y veterinario militar.

Real Academia de Medicina