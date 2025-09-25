A Coruña y su área piden a la Xunta una mesa política para frenar la fuga de pasajeros al aeropuerto de Oporto

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, reclamó este jueves a la Xunta de Galicia que convoque una mesa política en la que estén representadas las siete ciudades gallegas, las cuatro diputaciones provinciales y la Confederación Galega de Empresarios con el objetivo de diseñar una estrategia común en materia aeroportuaria ante la fuga de pasajeros a Oporto.

Tras una reunión convocada en María Pita con representantes del área metropolitana, de la Diputación de A Coruña y de la FEGAMP, Rey defendió la necesidad de "superar el localismo" y "pensar en Galicia" para dar respuesta a las necesidades de los tres aeropuertos de la comunidad.

"Hay que exigirle a AENA una política aeroportuaria con visión de país, con visión para toda Galicia y, como digo, superar las políticas cortoplacistas que se han mantenido hasta este momento", subrayó la regidora.

La fuga de viajeros a Oporto

Rey aportó un dato que considera clave, el aeropuerto de Sá Carneiro en Oporto registró el pasado año 15 millones de pasajeros, de los que 5,7 millones eran gallegos. Una cifra muy próxima a los 5,9 millones que sumaron en conjunto los tres aeropuertos de Galicia.

"Creo que son datos que nos tienen que hacer reflexionar y que nos tienen que hacer pensar a qué destinos se va desde Oporto y, por lo tanto, qué destinos se pueden implantar en alguno de los tres aeropuertos", apuntó la regidora.

La alcaldesa insistió en que cada aeropuerto debe responder a perfiles distintos: "Es evidente que el tejido empresarial de A Coruña no tiene nada que ver con el de Santiago o con el de Vigo y, por lo tanto, nuestras necesidades a nivel comercial y empresarial son diferentes".

El precedente de Ryanair

Preguntada por la salida de Ryanair de Lavacolla, la regidora aseguró que debe servir como "revulsivo" para impulsar la coordinación: "Cuando ocurrió dije que estábamos ante una oportunidad para entender que hay que hacer una política aeroportuaria común". La alcaldesa expuso que llevan años reclamando esta cuestión y que los datos demuestran que "vamos tarde".

Rey concluyó con un mensaje de unidad: "Hay que pensar en global y hay que pensar en una política gallega, hay que pensar en el desarrollo de Galicia y, por lo tanto, tenemos que ir todos a una para poder tener una posición fuerte, una posición sólida y una posición común ante AENA".