Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
De acuerdo con testigos, se trataba de un hombre de unos 60 años, y fuentes conocedoras apuntan a que pudo sufrir un paro cardíaco
La Policía Nacional se desplegó en la tarde de este jueves en las proximidades de la Iglesia Castrense de San Andrés por la muerte de una persona, si bien todo apunta a que se trató de un fallecimiento por causas naturales. De acuerdo con personal de establecimientos de la zona, el suceso ocurrió en torno a las 20.00 horas ante la entrada del templo, en la vía Pórtico de San Andrés, y el fallecido era un hombre que parecía de unos sesenta años, que, según algunas versiones, salía de la iglesia cuando sufrió algún tipo de ataque. Fuentes conocedoras de la investigación indican que las primeras pesquisas apuntan a que se trató de un paro cardíaco, sin que haya elementos que lleven a pensar que no fue por causas naturales. El 091 bloqueó la entrada del templo para proteger a la investigación y retirada del cuerpo.
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo
- El Ayuntamiento de A Coruña blindará la finca del Estado en A Maestranza para vivienda pública
- Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»
- Mercadillo de Navidad en María Pita: 50 casetas y al «estilo centroeuropeo»