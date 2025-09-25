Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense

La Policía Nacional se desplegó en la tarde de este jueves en las proximidades de la Iglesia Castrense de San Andrés por la muerte de una persona, si bien todo apunta a que se trató de un fallecimiento por causas naturales. De acuerdo con personal de establecimientos de la zona, el suceso ocurrió en torno a las 20.00 horas ante la entrada del templo, en la vía Pórtico de San Andrés, y el fallecido era un hombre que parecía de unos sesenta años, que, según algunas versiones, salía de la iglesia cuando sufrió algún tipo de ataque. Fuentes conocedoras de la investigación indican que las primeras pesquisas apuntan a que se trató de un paro cardíaco, sin que haya elementos que lleven a pensar que no fue por causas naturales. El 091 bloqueó la entrada del templo para proteger a la investigación y retirada del cuerpo.