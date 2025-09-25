Un día de espera por Quevedo en las puertas del Coliseum: «Como él no hay otro»

El fanatismo por Quevedo llegó al Coliseum desde la tarde de este jueves. Fiorela Arébalos y Tania Cortiñas fueron las primeras en situarse en las puertas del recinto coruñés. La primera en acampar fue Fiorela, una joven de 22 años que viene de Ponteareas para vivir su quinto concierto del artista. Llegó con «una botella de agua, algo de cena y una manta térmica» para pasar la noche. Podría incluso pasar dos, porque aunque solo tiene entrada para este viernes, se plantea «comprar una para el show del sábado». En su último concierto del artista, consiguió que este le grabara un vídeo desde el escenario, «un gran logro». Tania Cortiñas, otra «fan incondicional», tiene pase de pista para el primer concierto, pero el sábado no necesitará hacer cola: cuenta con asiento en la grada. Con todo el merchandising de Quevedo, durmió de jueves a viernes para «coger un buen sitio en el lado largo del escenario». Con la esperanza de poder hablar con su ídolo, la lucense entrará al Coliseum acompañada de un tatuaje del cantante. «Cuando tenía ataques de ansiedad, escuchar a Quevedo hacía que me entrara aire», reconoce. A otros seguidores del canario se les espera a las puertas del recinto. «Hay gente que viene de Zamora y Madrid», afirma Tania.