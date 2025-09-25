Exolum invertirá 100 millones en la mayor concesión del puerto de A Coruña: "Es una localización privilegiada"

La empresa Exolum Corporation S.A., líder en Europa en transporte y almacenamiento de productos refinados, químicos y biocombustibles, ha iniciado los trámites de autorización para la construcción de la que será la mayor concesión administrativa hasta la fecha en Punta Langosteira. Según indica la compañía, este proyecto, que supondría una inversión de más de 100 millones de euros, se enmarca en la estrategia de la compañía para facilitar la transición energética en España y Europa, mediante el impulso de infraestructuras adaptadas a los nuevos vectores energéticos.

La pretensión de la compañía, séptima en volumen a nivel mundial en el sector, es construir y explotar una terminal marítima de graneles líquidos en una superficie de 100.000 metros cuadrados. La empresa, antigua CLH, solicita también habilitar instalaciones de carga y descarga por vía marítima al muelle o terrestre como el tren, (entre otros) y sus conexiones con la terminal.

El proyecto está concebido como una "terminal de transición energética" diseñada para adaptarse progresivamente a la evolución del mercado, la normativa y la demanda industrial, y preparada para operar tanto con productos convencionales como con combustibles sostenibles, como el amoniaco renovable, el CO₂ capturado, el metanol verde, el SAF (Sustainable Aviation Fuel) y otros biocarburantes.

El planteamiento contempla el desarrollo de una planta diseñada bajo estrictos criterios de seguridad, eficiencia energética, automatización y sostenibilidad ambiental distribuida en dos parcelas diferenciadas pero conectadas, con una capacidad total de aproximadamente 165.000 metros cúbicos repartidos en varios tanques (atmosféricos, criogénicos y presurizados) preparados para almacenar combustibles de bajas emisiones, productos químicos, amoniaco y CO 2 .

Localización de la instalación en el puerto / LOC

La propuesta incluiría un cargadero ferroviario de ancho ibérico con conexión directa a la red nacional, la conexión de la terminal a dos atraques para buques mediante una red de tuberías y bombas de gran capacidad e isletas de carga para camiones cisterna, además de todos los sistemas auxiliares de operación y seguridad.

Las actividades previstas abarcarían almacenamiento, mezcla y expedición de productos como biodiésel, HVO (hidrobiodiésel), bioetanol, metanol, naftas, SAF (Sustainable Aviation Fuel), materias primas para biocombustibles e hidrocarburos tradicionales, así como operaciones de blending de estos productos y su distribución multimodal.

En el caso del CO₂ criogénico, se plantea su recepción y almacenamiento en condiciones presurizadas y refrigeradas y su expedición por vía marítima o terrestre, con posibilidad de conexión futura por ducto. Respecto al amoniaco, se estudia su llegada por las mismas vías, su almacenamiento intermedio en tanques criogénicos y su distribución a través de distintos medios de transporte.

El diseño es el de una infraestructura logística multimodal flexible e integrada que permitirá optimizar el sistema logístico regional, mejorar la eficiencia operativa y buscar, en palabras de la compañía, garantizar un suministro energético seguro y sostenible para Galicia y el noroeste peninsular. La empresa explica que dada la complejidad de la infraestructura proyectada y de la tipología de productos a almacenar, la puesta en servicio sería escalonada, previéndose un inicio de operaciones en 2029.

La "localización estratégica en rutas hacia el norte de Europa, América, el sur del continente y Oriente Medio", según explica en una nota de prensa Exolum, hace que busquen apostar por crear en el Puerto de A Coruña esta futura terminal en un nodo logístico de referencia tanto a nivel nacional como europeo.

"Esta iniciativa refleja la firme apuesta de Exolum por el desarrollo de nuevas infraestructuras logísticas necesarias en nuestro país para afrontar los desafíos y oportunidades de la transición energética. El Puerto Exterior de A Coruña ofrece unas condiciones operativas excepcionales, con una localización privilegiada, accesibilidad marítima y una conexión multimodal que lo convierten en un enclave idóneo para este tipo de proyectos”, explica Jorge Guillén, responsable de la empresa.

Por su parte, la Autoridad Portuaria, al saber del interés de Exolum en julio, reaccionó con "enorme satisfacción" al hecho de que una compañía de su importancia mostrase interés en operar en el puerto exterior, "en consonancia" con los planes del Puerto de convertir Langosteira en un "nodo logístico" en materia energética.