La Fundación María José Jove premia en A Coruña el compromiso del profesorado inclusivo

A Coruña volvió a ser escenario central del compromiso con la educación inclusiva, al acoger la presentación del balance del Curso de Formación de Profesorado en relación con el alumnado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), impulsado por la Fundación María José Jove y el Instituto Gallego del TDAH y Trastornos Asociados (Ingada), con el apoyo de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia.

El acto sirvió para dar a conocer a los ganadores y finalistas de la última edición de la Beca Fundación María José Jove-Ingada, un reconocimiento que premia el compromiso del profesorado gallego con la inclusión en las aulas. La galardonada de este año fue Paula Antía Rey Baliña, docente del instituto Mestre Landín de Marín, gracias a su proyecto Club de teatro para el desarrollo personal y social de alumnado con TDAH, mientras que resultaron finalistas los proyectos de José Ramón Pérez (centro A Granxa de Ponteareas) y Patricia Suevia (colegio Areal y Ponte do Porto, en Camariñas). En la cita participaron el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; el presidente y la vicepresidenta de Ingada, Ángel Carracedo y Elvira Ferrer; y la presidenta de la Fundación María José Jove, Felipa Jove, quien recordó que «la inclusión es un derecho, no un privilegio». El programa, que se ha impartido en las siete principales ciudades de Galicia, reunió este curso a más de 160 docentes. Desde sus inicios, hace once años, la iniciativa ha formado a más de 3.150 profesores en técnicas y conocimientos para atender de forma adecuada al alumnado con TDAH.

La formación ha corrido a cargo de un equipo multidisciplinar integrado por neuropsicólogos, psiquiatras, médicos de familia, educadores sociales y pedagogos. Su objetivo: dotar al profesorado de herramientas eficaces para transformar la diversidad en una oportunidad de aprendizaje y convivencia.

Con este tipo de programas, la ciudad refuerza su papel de referencia en la defensa de una escuela que atiende, potencia y da respuesta a todo el alumnado, garantizando su pleno desarrollo, tal y como indicaron las autoridades asistentes al acto.