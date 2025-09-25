La Fundación Meniños lanza una campaña para reforzar la protección a la infancia

La Fundación Meniños presentó este miércoles la campaña Tenemos que estar a la altura, un llamamiento a la ciudadanía para reforzar la protección de la infancia. La iniciativa subraya la necesidad de prevenir la violencia y fomentar el buen trato desde las aulas con proyectos como Axia, o Universo do Bo Trato, donde se trabaja para prevenir la violencia sobre la infancia desde las aulas en 1º y 2º de Primaria, implicando al alumnado, profesorado y familias en la promoción del buen trato y la resolución pacífica de conflictos, o Colexio do Benquerer, que acerca al alumnado de 5º y 6ª de Primaria una educación afectivo-sexual basada en la igualdad, la confianza, el respeto y la diversidad. Además, la entidad cuenta con varios programas que actúan en diferentes momentos de vulnerabilidad.