Los hoteles de A Coruña rebaten el alza de precio del 13% que les atribuye el Estado: «Estamos en el mismo nivel"

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las habitaciones de hotel de A Coruña llegaron este agosto a la tarifa más alta desde que se empezaron a calcular los datos, en 2021. Quedaron en 113 euros, cuando el año pasado, en el mismo mes, no se llegó a los cien, un alza de más del 13%. Pero el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, afirma que los datos no cuadran y «la tarifa es más o menos la misma».

Las discrepancias con los datos del INE también se reflejan en los ingresos por habitación disponible, que el instituto dependiente del Estado calcula en casi 92 euros, casi un 15% más que el año pasado, un dato que al líder de Hospeco, también director del hotel NH Collection Finisterre , no le parece posible. «No sé qué ha podido pasar», afirma Collazos, que señala que la rentabilidad por habitación ha subido un 2,5 o un 3% en relación a agosto de 2024.

«Se ha incrementado el precio de las habitaciones pero en una proporción muy similar al incremento de los costes laborales, de precios de comida y demás», insiste Collazos, pero se sigue «en el mismo nivel que el año pasado». Podría haber discrepancias por la recopilación de datos, pues no todos los establecimientos hoteleros están en Hospeco, y la metodología del INE indica que envían cuestionarios a moteles y pensiones. Pero el presidente de la patronal hostelera señala que representan al 86% de los hoteles de la ciudad, incluidos los grandes buques insignia del sector coruñés, por lo que no tiene sentido que haya una variación tan grande de las cifras.

También según los datos del INE, la ocupación se ha incrementado en este mes de agosto en relación a hace doce meses, pasando del 70% de las plazas en 2024 al 80% en este caso. Una vez más, esto contrata con las estadísticas de Hospeco, y Collazos explica que aunque la cifra de este año podría encajar con el 85,5% que estima la patronal entre sus socios, el verano pasado fue un año excepcional y se llegó al 87%.

Es más, el dato fue mejor que en 2023, cuando todavía se estaba saliendo de la pandemia, mientras que de acuerdo con el INE hubo una bajada en relación a ese año. «No sé qué ha podido pasar, quizás un fallo en la transcripción de los datos», insiste el líder de Hospeco, que indica que habló con fuentes del sector de hoteles de Santiago y allí sí que «cuadran» las cifras del INE y de los negocios.

Agosto es el «mes estrella» de la hostelería, indica el presidente de Hospeco, pero este año, el fuego y la lluvia se combinaron para que descendiese algo la cifra de viajeros en las habitaciones de los hoteles coruñeses. Según recuerda Collazos, los incendios asolaron Galicia «la última parte del mes» y la última semana «fue malísima de tiempo». Esto llevó a que hubiese una caída en el número de reservas de última hora en relación al año pasado. En general «no hubo anulaciones».