Huelga de profesorado en A Coruña: así es el seguimiento colegio a colegio

La CIG ha calificado de "muy mayoritaria" la huelga de profesores de centros educativos públicos en toda Galicia convocada este jueves, al arranque del curso, y ha situado su seguimiento por encima del 60%. Por su parte, la Xunta lo ha rebajado al 14,8% y ha limitado la protesta a la "línea estratégica de confrontación" del sindicato nacionalista.

Una jornada con normalidad y sin incidencias para la Consellería de Educación, pero con un "amplio seguimiento" que ha hecho que las actividades educativas "no funcionasen con normalidad", en palabras de la secretaria nacional de CIG Ensino, Laura Arroxo.

Junto a ella, la secretaria de organización de STEG --que se sumó a la convocatoria--, Comba Campoy, ha reivindicado que "este grito está resonando", al comienzo de la manifestación en Santiago en la que cientos de personas han coreado consignas para exigir mejoras a la consellería.

Para el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el motivo de la protesta "ya es conocido" y, si bien ha dicho respetar el derecho a la huelga, lo ha circunscrito a la estrategia de la CIG "fundamentalmente, que es uno de los cuatro --sindicatos-- que forman la mesa sectorial". "Desde el primer momento en que los nuevos responsables tomaron posesión y también los responsables autonómicos plantearon como una línea estratégica de su trabajo la confrontación. Están en su derecho", ha afirmado, a preguntas de los periodistas durante un acto en Compostela.

Rodríguez ha resaltado que la Xunta trabaja "en una línea diferente" y apuesta "por mejorar de forma constante" el sistema educativo. "Y lo hacemos de la mano de los otros sindicatos que firmaron el acuerdo", ha subrayado.

En concreto, más de 30.000 docentes de centros educativos públicos dependientes de la Consellería de Educación estaban llamados a secundar el paro, convocado inicialmente por la CIG y secundado por STEG.

Desde la CIG, Laura Arroxo ha reivindicado que "todo el profesorado" alza la voz "contra los recortes que la Consellería de Educación lleva manteniendo en los 15 años que lleva en el Gobierno". "Contra el desmantelamiento de la ensañanza rural, para reclamar que ya es hora de recuperar nuestros derechos... Que se dejen de tanta propaganda, que no tenemos más profesorado como ellos dicen... Que los centros están asfixiados y llevamos varios inicios de curso mendigando, los centros tienen que mendigar para que se les dé un profesor más, medio profesor más... y eso no puede ser", ha enfatizado. Así, ha reclamado "políticas a favor de lo público y de mejorar las condiciones laborales del profesorado".

Seguimiento desigual en A Coruña

En A Coruña el seguimiento ha sido desigual según el centro. En algunos colegios ningún miembro del profesorado ha ido a la huelga, mientras que en otros ha sido un amplio número el de maestros que han parado este jueves.

En algunos colegios el seguimiento fue notable. Así ocurrió en el Ramón de la Sagra, donde hicieron huelga 16 de 31 profesores; el Concepción Arenal, con 18 de 34; María Barbeito, con 21 de 48 en huelga; San Pedro de Visma, con 12 de 40; el Wenceslao Fernández Flórez, con 10 de 32; el Alborada, con 20 docentes en huelga de 31; el Emilia Pardo Bazán con 8 de 49 o el Salgado Torres, con 9 de 29 maestros que no han acudido a su trabajo a modo de protesta.

En otros centros el número de personas en huelga ha sido mucho menor. En el José Cornide solo 1 (de 14 profesores), Novo Mesoiro 2 (de 32), en el CEE Nosa Señora do Rosario 1 (de 22), en el María Pita 3 (de 37), en el Manuel Murguía 2 (de 17), en Eusebio da Guarda 3 (de 47), Rosalía de Castro 3 (de 25), Sal Lence 2 (de 23), CEE María Mariño 4 (de 22), en el Raquel Camacho 5 (de 36), en Zalaeta 2 (de 23), en el Víctor López Seoane 2 (de 33) o el Fernández Latorre, con 1 profesor de 36 que forman el claustro.

Sin embargo, también hay centros donde nadie ha hecho huelga. En A Coruña es el caso del Curros Enríquez, el Anxo da Garda, Labaca, Torre de Hércules, Cidade Vella o CEIP de Prácticas.