El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar

El emblemático El Huevito, una de las jamonerías más antiguas y queridas de A Coruña, cambia de manos, pero no de alma. Antony Rodrigo Roshan, propietario del Bico Bar, en la travesía Orillamar, ha comprado el histórico local de la calle San Xoán, 7 con una promesa clara: «Todo el mundo puede estar muy tranquilo. No vamos a cambiar ni una vírgula».

La jamonería es, para los vecinos de la zona y para generaciones de coruñeses, un punto de encuentro y un pedazo de sus mejores recuerdos. Aunque su historia reciente está marcada por traspasos. En 2023, Javier Rivera se jubiló para dejar su tradicional local de embutidos, pinchos y vinos. Este año, un hostelero coruñés cogió las riendas del local. Ahora, es él el que abandona la calle San Xoán para seguir en el Cine París.

Roshan, que llegó a la ciudad desde Sri Lanka, ya se ha hecho un hueco en la hostelería coruñesa con el exitoso Bico Bar, y explica que la decisión nació casi por casualidad. «Vimos que estaba en venta, evaluamos su historia y nos gustó mucho. Es un clásico de casi cien años y conocemos a Javier, el antiguo dueño. Fue una oportunidad para entrar en un local emblemático», cuenta.

A pesar de que el bar de Orillamar destaca por un concepto de «hostelería completamente diferente», el empresario quiere mantener intacta la esencia que ha hecho famoso a El Huevito durante generaciones. «Nuestra idea es seguir como siempre. Si podemos mejorar algún producto de calidad y meter un toque propio, será algo muy pequeño», asegura. Las reformas del local se limitarán a detalles de decoración, como colgar «cuadros de artistas de la familia». «No vamos a hacer una reforma grande, ya hace poco se reformó», añade el srilanqués.

La ilusión se respira también en el barrio. Roshan relata que muchos vecinos y clientes habituales se han acercado para felicitarlo y, sobre todo, para pedirle que no cambie nada. «Compartimos clientes del Huevito que vienen al Bico. Desde que saben que lo cogemos nosotros, mucha gente viene a felicitarnos», explica animado por el nuevo reto.

Mientras se formaliza el traspaso, que culminará a comienzos de la próxima semana cuando José Méndez, el anterior propietario, le entregue las llaves del local de la calle San Xoán, Antony Rodrigo Roshan se repartirá entre ambos negocios. «Al principio intentaré estar en los dos, pero especialmente en El Huevito. Mis compañeros Dani y Gabriel se quedarán más al cargo del Bico hasta que tengamos un equipo consolidado», adelanta el hostelero.

Con esta operación, A Coruña mantiene vivo uno de sus rincones más tradicionales. «Consideramos que es una institución y hay que mantener su esencia», afirma el nuevo propietario. Y, aunque aún haya un poco de expectación en el barrio por poder perder la esencia de la tradicional jamonería, Roshan asegura que solo traerá un ligero aire nuevo al mítico El Huevito.