El Observatorio coruñés de ALAS detecta 42 delitos de odio

El Observatorio Coruñés contra la LGTBIfobia contabilizó en 2024 42 incidentes de odio, de los cuales 33 pueden ser considerados como agresiones hacia esta comunidad en Galicia.

Así lo ha informado, en rueda de prensa, la presidenta del colectivo ALAS Coruña, Ana García Fernández, —entidad que impulsa este Observatorio—y la concejala de Igualdade, Nereida Canosa, en la presentación en el consistorio coruñés del séptimo informe. En él, se recogen 205 casos atendidos en 2024 a través de 294 atenciones, casi cuatro nuevos casos por semana, de los que el 20,59% están vinculados a incidentes de odio, 42 en total, lo que supone una ligera bajada respecto de 2023 y el tercer ejercicio consecutivo de descenso.

En concreto, A Coruña concentró 18 incidentes, con 14 agresiones. Por quinto año, la vía pública es el principal escenario, seguida de los espacios domésticos y de ocio. El informe no registra agresiones sexuales el año pasado. No obstante, la representante de ALAS Coruña han incidido en que no consten «no significa» que no pudiera existir. Además, ha manifestado la importancia de incidir en Lugo y Ourense para que la comunidad LGTBI cuente con apoyo y para eso reclamó el respaldo colectivo y de las administraciones, tanto en esta provincia como en el resto de Galicia.

En cuanto a la atención más demandada, ha citado la de asesoramiento social, seguido del sanitario y el legal, así como otras vinculadas a la educación o al ámbito laboral. Respecto al perfil de los que solicitaron ayuda, ha situado desde un menor de 12 años hasta el más mayor de 70 años, con una media de edad de 32 años y, en su mayoría, españoles.

Por su parte, la concejala coruñesa ha destacado la bajada de casos vinculados a los delitos de odio, aunque ha apelado también a no caer en el «triunfalismo» y seguir trabajando en este ámbito.