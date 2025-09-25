Un peatón resulta herido en un atropello
Un peatón de 67 años fue herido en un atropello este miércoles en la glorieta de Matogrande, según informó la Policía Local. El accidente ocurrió alrededor de las 08.05 horas al cruzar el peatón la calzada fuera de paso peatonal. El hombre resultó herido leve y fue trasladado en una ambulancia del 061 a un centro hospitalario, según informan fuentes oficiales.
