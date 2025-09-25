Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social

Muchas son las personas que buscan piso para comprar en A Coruña, aunque no siempre está al alcance de todos. A veces las oportunidades surgen de la manera más inesperada. La Seguridad Social ha publicado este jueves en el BOE la subasta de una vivienda situada en la calle Emilia Pardo Bazán, en el entorno de la plaza de Vigo, pleno corazón de A Coruña. Concretamente, el inmueble se encuentra en el número 18 de esa calle, en un noveno piso. Este portal se encuentra entre dos populares locales de hostelería de la zona, el Arraigo y el Central Park.

Aunque mirando las condiciones, el piso no será apto para muchas personas, y quizás no para vivir de la manera más cómoda posible. Tal y como explica el anuncio, el inmueble es de tamaño reducido, con solo 37,03 metros cuadrados. En la oferta también se incluye un trastero de 2,97 metros cuadrados, por lo que en total la propiedad es de 40 metros cuadrados.

Lo que sorprende en este caso es el precio de salida, que está a menos de 1.000 euros por metro cuadrado, muy lejos de los números que se pueden encontrar en esa zona o en cualquiera otra de la ciudad actualmente. El mínimo que debe pagar quien esté dispuesto a la adquisición es de 33.415 euros. Aun así, es de esperar que el precio final que pague el nuevo propietario sea superior a este. Como es habitual en estos casos, para poder participar en la subasta, es necesario constituir una garantía del 5% del tipo de licitación, unos 1.670 euros.

Los interesados en participar en la puja tienen hasta las 14.00 horas del 3 de diciembre. Deberán hacerlo presentando la oferta en el registro general de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social. Tras recibir todas las cifras, la subasta se realizará antes de que finalice el año, el 17 de diciembre a las 10.00 horas.