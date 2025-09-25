El PP critica la baja ejecución en obras y rehabilitación

El Partido Popular responde a las críticas de Inés Rey por los retrasos en la obra del Chuac señalando la falta de ejecución en las obras de su propio Concello. Los populares denuncian que en el año 2024, el Gobierno local dejó sin usar 3 millones de euros de los 4,1 millones presupuestados para la rehabilitación de viviendas. «Estamos hablando del 75% sin ejecutar, tres de cada cuatro euros incluidos en las cuentas municipales para rehabilitar viviendas», señalan.

Su portavoz, Miguel Lorenzo, tacha de «negligencia» la acción del Ejecutivo local en materia de obras públicas y destaca varios trabajos pendientes que acumulan «retraso tras retraso», como el edificio de cinco viviendas en Pontejos o el inmueble en Xuxán, dentro del acuerdo del Conde de Fenosa, que «lleva esperando desde 2019, hace siete años».

Lorenzo critica que, aunque la alcaldesa dice que la vivienda es su máxima prioridad , «la realidad es que no apoya la rehabilitación, ahí están los datos de ejecución, y no es capaz de cumplir los plazos en la construcción de viviendas municipales».

Los populares también señalan que los que se quejan de los retrasos en el Hospital de A Coruña, son los mismos «que callan» cuando se habla de las demoras en obras como Alfonso Molina, Cuarta Ronda, Vial 18 o Pasaxe, que ejecuta el Gobierno de España.