Quevedo actuará en el Coliseum de A Coruña de la misma forma que Frank Sinatra

El Coliseum se encuentra esta semana inmerso en la preparación del doble concierto que Quevedo ofrecerá el próximo viernes 26 y el sábado 27 de septiembre. El montaje del escenario será en formato 360 grados con “elementos de iluminación y efectos especiales que rara vez se ven en España”, tal y como se explicaba en la presentación del concierto este jueves.

Este tipo de escenario pocas veces se ve en el multiusos coruñés. El primero en utilizarlo fue Frank Sinatra en su única visita a A Coruña, menos de un año después de la inauguración del recinto. Así lo recuerda Nonito Pereira en su libro Historias, histerias y anécdotas musicales de La Coruña, donde explica que "se subió a un escenario, con formato de ring de boxeo, instalado en el centro del coso taurino, en cuyas esquinas se habían colocado telepromters para pasar las letras de las canciones por si Sinatra tenía lagunas en su memoria".

Aunque el tirón que tuvo "la voz de oro" en 1992, tal y como rememora Pereira, fue "un concierto memorable que sin embargo no fue correspondido por una asistencia masiva de público". Se estima en que finalmente fueron 3.000 las personas que acudieron a escuchar en directo el My Way. Según la crónica de la Televisión de Galicia de aquel día, el precio de las entradas se situaba entre 8.000 y 15.000 pesetas (hoy en día entre 48 y 90 euros), aunque lo que supondría respecto al sueldo de cualquier ciudadano era mucho mayor que hoy en día, cuando el salario mínimo era de 56.000 pesetas.

Un escenario de 360 grados también fue el utilizado por Pablo López en su visita a la ciudad el pasado mes de julio. El cantante andaluz incluyó el Coliseum entre los recintos de su gira Un piano, una voz, un formato más íntimo del habitual en el que el cantante actuaba desde la parte central de la pista. Aunque lo que diferencia este concierto del que realizará Quevedo es que en esta ocasión no se abrieron todas las gradas del recinto y en el foso había sillas.

El artista canario espera llenar el recinto en dos ocasiones, con lo que al poder abrir todas las gradas disponer de casi la pista al completo, la asistencia esperada puede ser incluso mayor a la que se registraba en los partidos de baloncesto del Leyma Coruña en ACB. Desde el Concello estiman que entre ambos conciertos se reúnan más de 21.000 personas.