Quevedo convertirá el Coliseum en “una experiencia inmersiva”

El Coliseum vive estos días una transformación inédita para recibir el concierto de Quevedo. El cantante canario actuará el viernes 26 y el sábado 27 de septiembre en un montaje en formato 360 grados con “elementos de iluminación y efectos especiales que rara vez se ven en España”. Será la primera vez desde el histórico recital de Frank Sinatra en 1992 que el recinto abra todo su aforo hasta llegar a más de 21.000 personas en el fin de semana.

Quevedo presentará en la ciudad su segundo álbum, Buenas Noches, en la única cita de su gira en el norte de España. El artista canario, con 23 años ya suma un Latim Grammy y récords de reproducciones en Spotify, regresa al Coliseum tras el éxito de 2023. La organización calcula que cerca de un 30% del público procederá de fuera de Galicia, con seguidores llegados de Madrid, Asturias y Portugal.

En la presentación a los medios del montaje, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, subrayó que la ciudad “se consolida como capital musical del noroeste peninsular” gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Xunta de Galicia. Belén do Campo, delegada territorial de la Xunta, destacó el apoyo del programa de conciertos del Xacobeo permite traer “artistas de primer nivel que también suponen una importante inyección económica y turística”.

El promotor del evento, Xaime Casas, explicó que el espectáculo será “histórico e irrepetible” y que del mismo modo la respuesta del público ha sido “explosiva”. Las entradas para el viernes están agotadas y el sábado apenas quedan unas 500 localidades. “Llevamos desde el martes trabajando, participan unas 300 personas y se han movilizado tráileres para un montaje que busca una experiencia inmersiva, al estilo de grandes giras internacionales como las de Beyoncé”, apuntó el promotor gallego.

El escenario circular, la iluminación y los efectos especiales convertirán el Coliseum en un espectáculo “más propio de un show americano que de un concierto tradicional”, según sus responsables. Una apuesta que, en palabras de las instituciones, refuerza el papel de A Coruña como “referente musical indiscutible” en España.