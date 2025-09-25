La rehabilitación del complejo deportivo Montegolf contará con una subvención de 342.000 euros de la Xunta

El complejo deportivo Montegolf contará con una ayuda de 342.361,65 euros para financiar la mitad de la inversión necesaria para su acondicionamiento. A Coruña, Arteixo y Culleredo han recibido la subvención de la Xunta, a través del Fondo de Cooperación Local, para la rehabilitación del espacio que limita con los tres concellos. El presupuesto total asciende a 684.723,30 euros. Está previsto crear una gran zona deportiva para dar servicio a los vecinos: contará con un edificio principal con vestuarios, aseos, espacios polivalentes y zonas exteriores verdes en las que se integrarán varias pistas deportivas y una piscina al aire libre. Las actuaciones previstas se centrarán en obras de rehabilitación, reparación, ampliación y modernización del equipamiento, además de la sustitución de las actuales pistas de pádel por pistas multideporte.

Instalaciones deportivas abandonadas de la urbanización Montegolf / Iago López

Además de su implicación económica, los tres municipios se coordinarán para ampliar y rehabilitar el espacio. El alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, destaca que la colaboración entre concellos permitirá ampliar la oferta de ocio inicial, mientras que el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo apunta que la suma de esfuerzos posibilitará ofrecer infraestructuras modernas a los vecinos que viven cerca. “Vemos útil entendernos con los concellos limítrofes porque la Gran Coruña se construye con cooperación y diálogo”, destacó el portavoz del Gobierno local de A Coruña, José Manuel Lage. El complejo deportivo Montegolf fue cedido al Concello de Arteixo por la empresa Riofisa tras un acuerdo destinado a resolver el abandono de la instalación.