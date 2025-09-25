El tiempo en A Coruña: sol y 22 grados antes del primer fin de semana del otoño

El otoño en A Coruña comenzaba este lunes con algunos chubascos pero, tras esas primeras lluvias otoñales, la nueva estación se ha instalado con tiempo muy estable. Y con temperaturas suaves para esta transición una vez que el verano ha quedado definitivamente atrás.

Con 22 grados de máxima, hoy jueves 25 de septiembre A Coruña se sitúa a las puertas del primer fin de semana de la temporada otoñal con un día muy soleado por delante. El sol manda en el mapa del tiempo en prácticamente toda Galicia. Solo aparecen algunas nieblas en comarcas de interior. Las mínimas, eso sí, son ya las que cabe esperar a estas alturas del año, con registros de 11 grados en A Coruña fuera de las horas centrales del día.

Esta misma situación de estabilidad atmosférica se repetirá el viernes, día 26, que será otra jornada de tiempo seco y soleado, también con 22 grados de máxima, y en cuanto al pronóstico para el primer fin de semana del otoño en A Coruña vemos cómo a partir del sábado se advierte un cambio de tendencia debido a la llegada por el oeste de una borrasca asociada al exhuracán Gabrielle. Durante la mañana y la tarde del sábado se espera tiempo estable, con algunas nubes que irán a más a partir del mediodía pero sin lluvias, y ya de cara a las últimas horas del día se prevé que el viento del sur se intensifique y aumente la probabilidad de precipitaciones, sobre todo hacia la noche.

El domingo día 28 podría estar condicionado por la evolución del sistema asociado al exhuracán Gabrielle, aunque seguiremos atentos a los pronóticos meteorológicos para concretar con precisión la intensidad de las precipitaciones y la fuerza de los vientos que se acercarán a Galicia por efecto de este frente asociado al exhuracán Gabrielle porque a día de hoy no está claro cuál será su evolución. Más información.