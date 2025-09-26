Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ana Curra resucita el espíritu de la Movida en el Playa Club

Ana Curra, en el concierto. | Andrea Sánchez

A Coruña

La cantante y pianista Ana Curra, musa de la Movida madrileña, ofreció este viernes en el Playa Club de A Coruña su único concierto en Galicia en 2025, compartiendo escenario con Anxela Baltar, de Bala, dentro del ciclo Noites do Porto. Hoy actuará en el mismo lugar Sho-Hai, mientras que en el muelle de Batería habrá un concierto conjunto de La Casa Azul con Juligan. El domingo toca Océano Eskizo en Mardi Gras.

