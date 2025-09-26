Aprender idiomas sin límite de edad

Soledad Losada Badía, de 86 años, guarda en la cartera dos carnés de principios de los años setenta de la Escola Oficial de Idiomas, que la acreditan como la alumna número 19, una cifra de la que se niega a separarse porque la distingue como veterana entre las veteranas del centro.

A Fernando Simón siempre le había rondado la mente la idea de aprender alemán, pero, con el trabajo y otras obligaciones nunca le había podido dedicar tiempo a esta asignatura pendiente, lo hizo a partir de la jubilación y, ahora, a sus 82 años, inicia el cuarto año en las aulas de alemán de la Escola Oficial de Idiomas.

A diferencia de Brunhilde Rasser Krüger, que tiene 83 años y estudia ruso porque se crio en la República Democrática de Alemania, él no tenía contacto previo con el idioma que eligió para seguir formándose en esta etapa. Solo tenía «interés» en la lengua y una fijación por aprenderla porque en casa tenía un libro de «ideología alemana» y pensaba que solo lo comprendería completamente si se sumergía también en el idioma.

La vida de Bruno Domenico Silvio Maria Perrone, de 77 años, ha estado siempre ligada a las lenguas. Nació en Bélgica en una familia italiana, así que, con su madre se comunicaba en veneciano y, con su padre napolitano, en italiano. En la calle y la escuela aprendió flamenco e inglés y, después, por su cuenta, alemán y español.

Por trabajo tuvo que viajar en varias ocasiones a Japón y la idea de sentirse «analfabeto» en el país, de no saber preguntar una dirección ni leer los carteles que veía por la calle no le gustó nada, así que, en cuanto regresó a casa, en Francia, se compró unos manuales e intentó adentrarse en el japonés de forma autodidacta pero no salió bien, así que, desde hace cuatro años, es alumno de la escuela de idiomas y aprende no solo japonés, sino también chino. «Aquí hay una dinámica de grupo, hay deberes, tienes la presión de los exámenes... es diferente a hacerlo solo en casa», explica este estudiante que se implica también en la vida del centro, ya que forma parte del consejo escolar.

«Aprender un idioma es abrir una ventana hacia el mundo, entras en el país, conoces la cultura, a la gente y sabes cómo se comunica, no es solo estudiar los vocablos y la gramática, es mucho más», defiende Brunhilde, a quien le encanta ir a clase y compartir tiempo, deberes y dudas con sus compañeros.

No es la primera vez que se sienta en el aula con estudiantes más jóvenes que ella, a partir de la Universidad Sénior pudo asistir de oyente a la enseñanza reglada de las facultades y se quedó prendada de la experiencia. «Me integraban en sus grupos, hacíamos trabajos, fue maravilloso», relata Brunhilde, que solo tiene buenas palabras para los jóvenes que se han cruzado en su camino.

«Aunque tiene mucho que ver con el alemán, el ruso me cuesta porque la gramática se las trae. Algo me queda de los dos años que lo estudié en la República Democrática, pero muy poco», confiesa Brunhilde, que ya fue alumna de la Escola Oficial de Idiomas a mediados de los años setenta, cuando se trasladó a A Coruña. Por aquel entonces, había vecinos que le pedían que les enseñase alemán pero a ella le parecía «ilegal» hacerlo sin un documento que acreditase que podía hacerlo, así que, tanto ella como su hija se examinaron para tener un título oficial con el que poder impartir clase a nivel particular.

«A mí solo ver el hervidero de gente que hay por las tardes en la escuela, tantos alumnos de tantos idiomas, ya me anima a venir y a aprender», comenta Brunhilde, que destaca que, durante sus años en la República Democrática recibió una educación «exquisita», centrada en la cultura y el deporte, por eso nunca perdió las ganas de aprender. «Es que si no se pasase bien, con lo complicados que son algunos idiomas, no sería soportable su aprendizaje», resume Fernando, que en Bachillerato estudió francés y, después, aprendió inglés.

A Soledad le gusta acabar las cosas que empieza, así que, como en 1968 se fue a Londres a aprender inglés ahora quiere acabar esos estudios que en su día inició. «Yo aprendo por placer, así que, vengo tranquila a los exámenes, no considero que tenga un fin, solo saber», relata Soledad que, en 1974, acababa de llegar de París de estudiar los cinco cursos de la Alianza Francesa y se presentó a los exámenes de la escuela de idiomas para tener «un título» que acreditase sus conocimientos. «En aquel momento no existía este edificio, íbamos a Zalaeta, que nos prestaban un aula, porque éramos muy pocos», recuerda Soledad, que dedicó toda su vida a la enseñanza del francés, llegando a dar hasta «diez horas de clase al día».

«Yo también hice inglés en Londres, después me casé y, tras tener a mi hija, nos fuimos a París. A mí el francés me encanta y, para mí, es como mi segunda lengua materna, a veces pienso más rápido en francés que en castellano», reconoce Soledad, que confiesa que, ahora, lo estudia en la escuela de idiomas «por una pequeña vanidad», por la satisfacción de ver que, a sus 86 años, es capaz de hacer las redacciones «perfectas» sin que se le olvide «ni una sola tilde». También está matriculada en inglés, en este caso, por aprender y por recordar, también por mantener el cerebro y el cuerpo activos, por estar con sus compañeros y por hacer uno de los trayectos caminando, ya sea el de ida o el de vuelta a casa.

La directora de la Escola Oficial de Idiomas, María Peón, explica que hay alumnos de todas las edades en el centro y que, cada uno tiene sus razones para apuntarse a clase, desde recuperar un idioma que habían aprendido en la infancia a adentrarse en una lengua completamente desconocida por el simple placer de aprender.