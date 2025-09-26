Barbie y Ken reinventan a Mozart con la Sinfónica

Amigos de la Ópera estrenó este viernes en el teatro Colón de A Coruña una producción firmada por Gianmaria Aliverta que reinterpreta la ópera bufa de Mozart La finta semplice, con guiños al universo de Barbie y su correspondiente Ken. La música corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica, con Ernesto Alemán al clave y la dirección a cargo de Giuseppe Sabbatini; entre los intérpretes estaban Diana Alexe, Christian Pursell o David Cervera. Habrá un nuevo pase el domingo a las 19.00 horas.