Barbie y Ken reinventan a Mozart con la Sinfónica
A Coruña
Amigos de la Ópera estrenó este viernes en el teatro Colón de A Coruña una producción firmada por Gianmaria Aliverta que reinterpreta la ópera bufa de Mozart La finta semplice, con guiños al universo de Barbie y su correspondiente Ken. La música corrió a cargo de la Orquesta Sinfónica, con Ernesto Alemán al clave y la dirección a cargo de Giuseppe Sabbatini; entre los intérpretes estaban Diana Alexe, Christian Pursell o David Cervera. Habrá un nuevo pase el domingo a las 19.00 horas.
