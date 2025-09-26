El BNG reclama mejoras laborales en actividades deportivas
Indica que la concesión caduca en noviembre y aún no hay concurso
El concejal del BNG David Soto preguntará al Gobierno local, en el pleno del próximo jueves, por la situación del servicio de actividades deportivas, una concesión que «va a caducar en noviembre» sin que haya noticias de un nuevo concurso ni de los pliegos que establecerán las condiciones de este. Soto se reunió con representantes de los trabajadores y pide al Concello que tenga en cuenta para el nuevo contrato «las muy razonables reivindicaciones laborales» de la plantilla.
Según afirma Soto, la mitad del personal está a tiempo parcial y los sueldos «superan por poco» el Salario Mínimo Interprofesional. El personal, que está vinculado a las escuelas deportivas y a actividades como las carreras populares, siente «inquietud» porque el servicio se vaya a prestar en precario, indica el concejal, que también asegura que el Gobierno local «nunca tuvo una reunión» con los trabajadores para «saber de sus condiciones laborales y tomar nota de sus demandas».
