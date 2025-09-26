El Colegio de Abogados de A Coruña exige a Israel que pare «la matanza» en Gaza

El Colegio de Abogados de A Coruña condena «las atrocidades en Gaza» y reclama su fin. «El despiadado ataque a la población civil, su implacable persecución, los bombardeos indiscriminados, la destrucción de sus viviendas, las hambrunas provocadas, la expulsión de sus hogares, la inhumana aniquilación de sus vidas, debe detenerse», asevera la entidad, que exige «el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales» y facilitar «acceso pleno» a la ayuda humanitaria. El colegio enviará el comunicado a la Embajada de Israel para exigir el fin de la «matanza de población civil».