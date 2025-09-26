El Concello prevé abrir al tráfico la avenida de A Sardiñeira el próximo martes
Aunque ya será posible el tránsito de vehículos, los trabajos continuarán con la habilitación de un giro a la izquierda hacia la ronda de Outeiro
La avenida de A Sardiñeira abrirá al tráfico el próximo martes, según la previsión del Concello. Estos días finalizan los trabajos de reurbanización con la renovación del firme de la calzada para que puedan volver a circular los vehículos desde el próximo martes si las condiciones meteorológicas lo permiten. Según avanza la concejala de Infraestructuras, Noemí Díaz, los trabajos continuarán, aunque ya será posible el tránsito de vehículos, para lo que se habilitará un giro a la izquierda hacia la ronda de Outeiro en confluencia con la avenida de A Sardiñeira. El Concello recuerda que la reurbanización de la avenida ha supuesto una inversión de 1,5 millones de euros y tiene como objetivo mejorar la movilidad y reforzar la seguridad vial en el entorno de la futura estación intermodal.
El barrio de Os Mallos contará además con nueva señalización y pintado de cambios de sentido que estarán ya en vigor desde el lunes en las calles Francisco Catoira, Marina Pineda, Borrallón y el tramo de San Rosendo que conecta Francisco Catoira con la avenida de A Sardiñeira.
“Estos días se ha ido informando a los vecinos mediante la colocación de carteles y avisos informativos para facilitar y orientar a los residentes sobre las mejoras de movilidad que se pondrán en marcha a partir del lunes”, indicó la edil. Señaló que, con los trabajos realizados, se pretende ganar conectividad interior y más permeabilidad del tráfico rodado en Os Mallos y A Sardiñeira.
