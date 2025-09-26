¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 27 de septiembre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Espectáculo de títeres desde Portugal
18.30 horas | La obra es de la compañía lusa Filipa Mesquita.
Sala Gurugú
Son de Camagüey regresa a la sala Garufa
22.00 horas | La banda residente inicia la temporada.
Sala Garufa
Teatro con dos cómicos gallegos
20.30 horas | David Amor y Josito Porto protagonizan Go Home.
Teatro Rosalía de Castro
Nueva oportunidad de ver a Quevedo
22.00 horas | El cantante canario volverá a hacer vibrar al Coliseum tras su concierto de este viernes. Nueva oportunidad de ver al joven artista que triunfó mundialmente por su sesión con Bizarrap conocida popularmente como Quédate.
Coliseum
El Muelle de Batería vive ‘La Revolución Sexual’
20.30 horas | La Casa Azul hará bailar a los asistentes de Noites do Porto cantando sus míticos temas como Podría Ser Peor o La Revolución Sexual.
Muelle de Batería
Una obra de teatro de Woody Allen
19.00 horas | Chumpá Teatro presenta Sombras na noite, que adapta una comedia de Woody Allen.
Fórum Metropolitano
Festival en el Centro Comercial Cuatro Caminos
10.00 horas | Celebración durante toda la jornada del 38 aniversario con música o moda.
C.C. Cuatro Caminos
Concierto de una leyenda del rap español
20.00 horas | Sho-Hai, ex de Violadores del Verso, repasará su carrera en Noites do Porto.
Playa Club
