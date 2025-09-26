¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 27 de septiembre

Espectáculo de títeres desde Portugal

18.30 horas | La obra es de la compañía lusa Filipa Mesquita.

Sala Gurugú

Son de Camagüey regresa a la sala Garufa

22.00 horas | La banda residente inicia la temporada.

Sala Garufa

Teatro con dos cómicos gallegos

20.30 horas | David Amor y Josito Porto protagonizan Go Home.

Teatro Rosalía de Castro

Nueva oportunidad de ver a Quevedo

22.00 horas | El cantante canario volverá a hacer vibrar al Coliseum tras su concierto de este viernes. Nueva oportunidad de ver al joven artista que triunfó mundialmente por su sesión con Bizarrap conocida popularmente como Quédate.

Coliseum

El Muelle de Batería vive ‘La Revolución Sexual’

20.30 horas | La Casa Azul hará bailar a los asistentes de Noites do Porto cantando sus míticos temas como Podría Ser Peor o La Revolución Sexual.

Muelle de Batería

Una obra de teatro de Woody Allen

19.00 horas | Chumpá Teatro presenta Sombras na noite, que adapta una comedia de Woody Allen.

Fórum Metropolitano

Festival en el Centro Comercial Cuatro Caminos

10.00 horas | Celebración durante toda la jornada del 38 aniversario con música o moda.

C.C. Cuatro Caminos

Concierto de una leyenda del rap español

20.00 horas | Sho-Hai, ex de Violadores del Verso, repasará su carrera en Noites do Porto.

Playa Club