Coruña Marítima modifica las bases de su Máster Plan para ampliar la participación

El proyecto Coruña Marítima dio hoy un nuevo paso con la aprobación de una licitación revisada para el Máster Plan de transformación de la fachada portuaria. La decisión fue adoptada por unanimidad en el Consejo de Administración, con la participación de las administraciones implicadas. Esta se produce tras las los recursos presentados por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, la Escuela de Arquitectura de A Coruña y un grupo de profesionales que entendían que las bases incluían criterios restrictivos que dan prioridad a los arquitectos internacionales frente a los locales.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, explicó que los cambios buscan abrir el proceso “al mayor número posible de equipos” y garantizar que el conocimiento local pueda incorporarse. Según señaló, en la primera convocatoria ya se había registrado un notable interés, pero ahora se pretende que la concurrencia sea todavía más amplia.

En la misma línea, el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, subrayó que “ningún profesional de la ciudad quedará al margen” y que la modificación no supondrá retrasos en los plazos previstos. La previsión es que en 2026 se conozca el ganador y pueda presentarse una maqueta que permita a la ciudadanía visualizar la primera fase del proyecto.

La nueva licitación suaviza los requisitos de experiencia, de forma que podrán presentarse profesionales que hayan participado en obras de más de 5 millones de euros, y no únicamente en proyectos de gran escala de 100 millones como se establecía inicialmente. Además, se amplía el abanico de perfiles admitidos: no se trata solo de aportar un diseño arquitectónico, sino de conformar equipos multidisciplinares capaces de elaborar estudios técnicos de viabilidad, análisis sociales, económicos o geotécnicos que acompañen las propuestas. “Esto no va de hacer dibujos, sino de armar equipos que puedan dar respuestas sólidas a un reto de ciudad”, recalcó Lage.

Fernández Prado y Lage coincidieron en que la hoja de ruta del proyecto se mantiene intacta. El objetivo sigue siendo tener adjudicada la propuesta ganadora en último trimestre de 2026, con tiempo suficiente para sortear posibles recursos administrativos. Ambos responsables insistieron en que la transformación de la fachada marítima constituye el mayor proyecto urbano del siglo XXI en la ciudad, y que su desarrollo avanza gracias a un consenso institucional “poco habitual”.