Daniel Georges, director de Bolt en España: «Para controlar los VTC en A Coruña, debe haber una regulación»

La plataforma de movilidad Bolt anunció este miércoles su desembarco en A Coruña. Su llegada ha generado el malestar de la asociación Teletaxi y el anuncio del Concello de una futura ordenanza para los VTC. Su director en España, Daniel Georges, apuesta por una convivencia con los taxis.

¿Por qué han elegido A Coruña para instalar sus servicios?

A Coruña tiene un área metropolitana de casi medio millón de habitantes. En los últimos diez años ha habido un aumento de actividad y necesidades de movilidad, sobre todo por el turismo y por la implantación de actividad comercial. La oferta de movilidad no ha cambiado tanto en los últimos años. Hay una oferta y demanda que podemos ayudar a resolver.

¿Cómo funciona su servicio? ¿Tienen coches propios o solo son intermediarios?

Somos intermediarios entre usuarios y autónomos o flotas de taxi o VTC. En A Coruña la mayoría de taxistas registrados son autónomos: se inscriben, verificamos que tienen autorización y ya pueden trabajar en la plataforma. En el caso de los VTCs, trabajamos con empresas locales con autorización domiciliada en A Coruña.

¿Cómo funciona esa sinergia con los taxis y cómo sacan beneficio?

Trabajamos en más de 50 países, en 600 ciudades en todo el mundo. En la inmensa mayoría lo hacemos tanto con taxi como con VTC. Siempre combinamos las dos modalidades en la plataforma porque queremos ofrecer al usuario la opción que mejor le convenga. En España llevamos casi cinco años y tenemos más de 3.000 taxistas trabajando con nosotros. La oferta que hacemos al taxi es una forma bastante común de darles la posibilidad de que prueben la plataforma [anunciaron un 0% de comisión inicial]. Obviamente no es sostenible que no cobremos comisión de forma indefinida porque es nuestro modelo de negocio. Somos una fuente de ingresos adicional para el taxi.

¿Tienen previsto hablar con las asociaciones de taxis?

Por el momento no hemos hecho ninguna aproximación directa. Siempre tenemos la mano tendida, pero normalmente las asociaciones se posicionan en contra y en A Coruña también. A título individual, una parte importante de los taxistas sí que están interesados en la plataforma. En ciudades como Madrid, Málaga o Barcelona se ha normalizado completamente el uso de plataformas por parte del taxi. Es muy común que haya taxis que estén utilizando varias plataformas a la vez para mejorar sus ingresos.

El Ayuntamiento anunció que hará una ordenanza para regular la actividad. ¿Qué le parece?

Hay un vacío regulatorio de estas competencias con la regulación actual. Entendemos que se está trabajando en esa ordenanza. Creemos que es clave que se formule de acuerdo al interés general del usuario. Hay una escasez de oferta de movilidad y con nuestra fórmula de combinar VTC y taxi somos capaces de mejorarla. Eso tendrán que tenerlo en consideración. En la mayoría de ciudades y comunidades donde se ha normalizado este servicio, como Madrid, la convivencia es perfectamente posible.

La Xunta ha regulado infracciones de conductores VTC. ¿Ustedes pueden controlar que cumplan la normativa?

Para que podamos controlar, tiene que haber primero una regulación clara y una ordenanza, que no hay. Tanto de taxis como de VTC registrados, verificamos que tengan los documentos y títulos.