Los futuros científicos de A Coruña viven la Noche Europea de los investigadores en la Domus

La Domus se convirtió este viernes en un laboratorio abierto en la jornada de la Noche Europea de los investigadores. Más de cincuenta estudiantes de segundo de Bachillerato de los colegios Santa María del Mar, Esclavas y Méndez Pidal participaron en charlas y talleres “dinámicos” de neurociencia, biología molecular e ingeniería biomédica, organizados por el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC).

Uno de los investigadores protagonistas fue Manuel Rodríguez, ingeniero biomédico del Hospital Universitario de a Coruña. “Realizamos reproducciones en 3D para que los cirujanos sepan exactamente qué se van a encontrar antes de una operación”, explicó a los jóvenes. Era su primer en año en la cita que se realiza en la ciudad desde hace cinco. El ingeniero destacó la importancia de “mostrar a los jóvenes que la ciencia puede ser una opción cercana y útil”.

La conexión con el público joven fue evidente. Alonso Suárez, alumno de último curso del Santa María del Mar, reconoce que la charla le resultó “muy entretenida”, especialmente por los vídeos que mostraban los diseños en 3D. “Nos animó a participar y fue muy interesante”, explica. Aunque tiene como primera opción estudiar veterinaria, admite que este tipo de actividades “pueden ayudar a encaminar el camino de muchos”.

Isabel Ribero, su profesora de Química, valora la propuesta como “una forma de que vean en la práctica qué se puede hacer con las ingenierías y la biomedicina”. Destaca que los estudiantes “a menudo están ofuscados por lo que dicen los padres o la presión de la nota de corte” y este tipo de experiencias “les permite decidir con más claridad, incluso para descartar opciones”.

Desde el colegio de las Esclavas, la docente María Poisa coincide en que “acercar la realidad al aula” motiva a los estudiantes. “Vi caras de ilusión en mis alumnos, porque ver y manipular es la mejor forma de aprender”, aseguró tras asistir a la charla sobre la recuperación del cartílago. Esta explicación lúdica de biología molecular la impartía Beatriz Caramés, la investigadora principal de la unidad de Biología del Cartílago en el grupo de Tecnología de Reumatología del INIBIC. “Nuestro equipo estudia los mecanismos de la artrosis para intentar desarrollar terapias que frenen la enfermedad”, explica. Para ella, la Noche Europea es “fantástica”, ya que permite mostrar a los estudiantes que la investigación biomédica reúne perfiles muy distintos: “Así ven que hay muchas vías para dedicarse a la ciencia”. Además de charlas, su grupo llevó prótesis de cadera y rodilla para que los jóvenes “comprueben de cerca lo que se coloca a pacientes con articulaciones muy dañadas”, un ejemplo que conecta con muchas familias que conocen casos de artrosis.

Naiara da Silva, estudiante de segundo de Bachillerato del IES Méndez Pidal, resume el espíritu de la jornada: “Son temas complicados, pero los explican de forma ligera. Te dan curiosidad y también te hacen pensar en lo que te gusta y en lo que no”.

Entre talleres sobre el sueño, impresiones 3D y células que no se regeneran, la G-Night dejó claro que la ciencia también se enseña de forma entretenida. Para muchos de estos adolescentes de entre 16 y 17 años, la jornada en la Domus no solo fue una clase diferente, sino una oportunidad para orientales en la elección de su carrera.