¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 26 de septiembre

Cócteles, música y DJ en el Plazeo Fest

18.00 h. | La velada empezará con tardeo y coctelería, a las 19.00 horas actuará la Indirigible y a las 21.00 hora toman el relevo Óscar Cigarrón y Jorge Duckling. El Plazeo seguirá mañana.

Plaza de Vigo

La Sinfónica interpreta ‘La finta semplice’

19.00 horas | Esta versión de la obra de Mozart es una producción propia de Amigos da Ópera firmada por Gianmaria Aliverta. La dirección musical estará a cargo de Giuseppe Sabbatini.

Teatro Colón | Avenida da Marina, 7

Ana Curra actúa en el ciclo Noites do Porto

El concierto de Ana Curra en el festival Noites do Porto de A Coruña cambia de localización. / LOC

20.00 horas | La pianista y compositora fue parte de la primera formación de Alaska y los Pegamoides antes de integrarse en Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos. Más información.

Playa Club | Andén de Riazor, s/n

‘Dentro y fuera’, comedia de Pedro y Lucas

20.00 horas | Los dos hermanos, famosos en TikTok, más de 1,8 millones de seguidores y un estilo inspirado en su infancia en una aldea gallega, presentan su show en vivo.

Ágora | Lugar da Gramela, 17

David Amor y Josito Porto actúan en ‘Go Home’

20.30 horas | La comedia, con dramaturgia de José Prieto y dirección de Tito Asorey, cuenta la historia de un fanático del turismo que pasa una noche en O Cebreiro. Hay otro pase mañana.

Teatro Rosalía de Castro | Riego de Agua, 37

Concierto de Quevedo en el Coliseum

Inés Vicente Garrido

22.00 horas | El músico canario interpretará para el público coruñés los temas de Buenas noches. Actuará de nuevo el sábado a la misma hora. Más información.

Coliseum | Francisco Pérez Carballo, 2