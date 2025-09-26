¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 26 de septiembre
Conciertos de Quevedo y Ana Curra, ópera y espectáculos de comedia y humor son algunas de las propuestas que encontrarás hoy en nuestra guía cultural y de ocio
Cócteles, música y DJ en el Plazeo Fest
18.00 h. | La velada empezará con tardeo y coctelería, a las 19.00 horas actuará la Indirigible y a las 21.00 hora toman el relevo Óscar Cigarrón y Jorge Duckling. El Plazeo seguirá mañana.
Plaza de Vigo
La Sinfónica interpreta ‘La finta semplice’
19.00 horas | Esta versión de la obra de Mozart es una producción propia de Amigos da Ópera firmada por Gianmaria Aliverta. La dirección musical estará a cargo de Giuseppe Sabbatini.
Teatro Colón | Avenida da Marina, 7
Ana Curra actúa en el ciclo Noites do Porto
20.00 horas | La pianista y compositora fue parte de la primera formación de Alaska y los Pegamoides antes de integrarse en Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos. Más información.
Playa Club | Andén de Riazor, s/n
‘Dentro y fuera’, comedia de Pedro y Lucas
20.00 horas | Los dos hermanos, famosos en TikTok, más de 1,8 millones de seguidores y un estilo inspirado en su infancia en una aldea gallega, presentan su show en vivo.
Ágora | Lugar da Gramela, 17
David Amor y Josito Porto actúan en ‘Go Home’
20.30 horas | La comedia, con dramaturgia de José Prieto y dirección de Tito Asorey, cuenta la historia de un fanático del turismo que pasa una noche en O Cebreiro. Hay otro pase mañana.
Teatro Rosalía de Castro | Riego de Agua, 37
Concierto de Quevedo en el Coliseum
22.00 horas | El músico canario interpretará para el público coruñés los temas de Buenas noches. Actuará de nuevo el sábado a la misma hora. Más información.
Coliseum | Francisco Pérez Carballo, 2
