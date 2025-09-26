Un juzgado exime al Concello de A Coruña de abonar 15 millones a Tranvías por la bajada de tarifas

Un juzgado de A Coruña tumba la reclamación de 15,31 millones de euros de la Compañía de Tranvías al Ayuntamiento por la bajada del precio del billete de autobús en 2018 y la negativa municipal a subirlo en 2019 y 2022. La empresa concesionaria exigía una indemnización de 9,02 millones de euros por la bajada de tarifas que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 rechaza conceder porque considera que "no se ha acreditado la existencia de un daño efectivo y real" para la compañía, "que siguió manteniendo su beneficio o superándolo pese a la baja de la tarifa". Respecto a los 6,28 millones que exigía por el mantenimiento del precio del billete, el juzgado sentencia que el cauce seguido, por responsabilidad patrimonial, no era el adecuado para esta reclamación, que Tranvías debe formular, como ya ha hecho, con un recurso directo contra el acuerdo del Concello por el que se congelaron los precios.

Tranvías interpuso su demanda después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declarara nula la bajada de precios aprobada durante el Gobierno local de Marea Atlántica, el 27 de septiembre de 2018. La empresa alegó que aquella decisión, fruto de una "modificación unilateral de las tarifas" por parte del Ejecutivo, le supuso un daño económico que cifró en 9,02 millones para el período de 1 de febrero de 2019 al 21 de abril de 2024.

Ante la sala, el Ayuntamiento respondió que ejecutó la sentencia, devolviendo el precio del billete a los 1,30 euros, y que "la anulación de un acto administrativo no implica automáticamente el derecho a indemnización". El Concello negó el quebranto económico para la empresa porque la bajada de tarifas "supuso un importante incremento del número de viajeros y que la concesionaria mantuvo sus niveles de beneficio industrial en términos muy parecidos a los años anteriores".

Según la prueba pericial aportada durante el juicio, "es significativo el cuadro de la evolución de los viajeros", con un incremento del 5,1% en 2019, año de la bajada de tarifas, frente al 0,7% del año anterior. "Además, es esclarecedor el incremento de pasajeros en variación interanual durante los años 2021 a mayo de 2024, incrementándose desde el 19,4% de 2021 hasta el 20,8%, dato de mayo de 2024", expone la sentencia, en un período en el que se aplicaba la rebaja del bonobús a la mitad con la aportación de Estado y Concello. "Hay que añadir, como dato objetivo, que el beneficio industrial obtenido por la demandante en el año 2019 aumentó en un 22,2%", concluye.

La bajada de tarifas aprobada por Marea, validada inicialmente por un juzgado y luego anulada por el Superior, “estaba -recoge la nueva sentencia- fundamentada en una interpretación razonable y se proporcionaron argumentos racionales para adoptar la decisión finalmente anulada. En definitiva, existían motivos jurídicos para acordar la reducción de las tarifas, aunque estos fueran corregidos por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no siendo suficiente esto último motivo para fundamentar la responsabilidad patrimonial invocada” por Tranvías.