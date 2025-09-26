Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo local vecinal de A Gaiteira-Os Castros

La asociación de vecinos Oza, de los barrios de A Gaiteira y Os Castros, inauguró este jueves su nuevo local, situado en el primero izquierda del número 52 de la avenida del Ejército, que sustituye al que ocupó durante años en la calle de la Merced.

