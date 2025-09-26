Nuevo local vecinal de A Gaiteira-Os Castros
La asociación de vecinos Oza, de los barrios de A Gaiteira y Os Castros, inauguró este jueves su nuevo local, situado en el primero izquierda del número 52 de la avenida del Ejército, que sustituye al que ocupó durante años en la calle de la Merced.
