«Desafortunadamente, estamos siendo testigos de un aumento y complejización de la sintomatología clínica en los adolescentes», avisa Marta Santarén, doctora en Psicología, ante «los datos que arrojan distintas fuentes oficiales», que «estiman que la prevalencia de trastornos mentales, como la ansiedad y la depresión, o la sintomatología asociada» a los mismos, alcanza porcentajes de «entre el 15 y el 25%» en ese grupo de población.

«Además, el debut de otros trastornos, como los referidos a la conducta alimentaria, muestra un inicio más temprano y complejo, con sintomatología asociada de mayor severidad, y tenemos ya serios problemas vinculados a la adicción a las pantallas y dispositivos móviles», resalta Santarén, quien reconoce que «el panorama es complejo», porque «los recursos asistenciales no pueden responder a este aumento de demanda con la eficiencia deseada». «No obstante, por otra parte, la especialización en la salud mental infanto-juvenil es un campo en crecimiento», asegura.

Especialista en trastornos en niños y adolescentes, Santarén intervino en el coloquio Salud mental en la preadolescencia: lo esperable, lo preocupante y cómo acompañar, organizado por la Fundación Salma y Acougo (Asociación galega de familias de acollida), este jueves, en la sede de la Fundación Paideia, en A Coruña. Un encuentro en el que estuvo acompañada por Rocío Gómez, doctora en Psicología también, y que buscó «sentar las bases de una paternidad y maternidad informada», que «permita a las familias o cuidadores principales de los preadolescentes y adolescentes realizar un acompañamiento desde el entendimiento, el respeto y la flexibilidad».

Marta Santarén (derecha), junto a Rocío Gómez, ambas doctoras en Psicología, en la sede de la Fundación Paideia, en A Coruña. / Carlos Pardellas

«En primer lugar, quisiera remarcar la idea de que los padres no somos los psicólogos de nuestros hijos», señala, ante la pregunta de cómo pueden hablar los progenitores con sus vástagos preadolescentes acerca de su salud mental. «En nuestra labor como padres, es fundamental la adquisición de habilidades de regulación emocional, para poder enseñar a nuestros hijos a regularse. Es esencial apostar por estrategias de negociación, entender la necesidad de unos límites claros y coherentes, validar las emociones de los adolescentes y hablar de las cuestiones que nos preocupan sobre su salud mental desde una visión integral. Si me preocupa qué has comido, también me preocupa cómo te estás sintiendo», expone esta doctora en Psicología, quien aconseja a las familias o cuidadores principales abordar esos temas «sin el interrogatorio o la intromisión de la que a veces nos acusan».

Generar un "clima de apertura y confianza en casa"

«Creo que es útil hablar en primera persona, exponer qué nos ha afectado a nosotros a lo largo del día, en períodos de dificultad y de crisis… Los adolescentes prestan atención a estas vivencias. Sobre todo, si están enfocadas desde la humildad de quien ha tenido dudas, miedo, vergüenza… Todas esas emociones que asolan a un adolescente. La mejor manera de poder abordar estas cuestiones es generando un clima de apertura y confianza en casa», hace hincapié.

Cómo detectar dificultades emocionales en un adolescente

Para detectar si un preadolescente o adolescente está teniendo dificultades emocionales, Santarén indica como «algunos de los síntomas más frecuentes» la «preocupación excesiva por el rendimiento, el cuerpo, o la aceptación social de claro componente ansioso». «La sintomatología depresiva se acompaña de apatía, irritabilidad, pérdida de experimentar placer en actividades de las que antes disfrutaba, dejadez personal, retraimiento social, llanto frecuente... Aunque en adolescentes, la tristeza, muchas veces, se expresa más como enfado que como llanto», aclara esta especialista en trastornos en niños y adolescentes, antes de referir como «otro tipo de síntomas muy característicos, los somáticos: dolores de cabeza y estómago, cansancio sin causa médica clara y alteración de los patrones de sueño».

Rocío Gómez (izquierda) y Marta Santarén (derecha) conversan con Ana González, presidenta de la Fundación Salma, en la sede de la Fundación Paideia, / Carlos Pardellas

«Es importante que los padres, como figuras responsables de los menores, mantengamos una actitud de observación atenta», aconseja Santarén, quien subraya que «parte» de esa detección «tiene que ver con el propio objetivo» del coloquio organizado por la Fundación Salma y Acougo, este jueves, en la Fundación Paideia: «saber qué es esperable en la conducta de un adolescente, para no patologizar esta normalidad a veces incómoda, retadora o imprevisible para los adultos que caracteriza la adolescencia».

«No se trata tanto de valorar estas señales de problemas de salud mental en términos de presencia o ausencia, sino de entender los parámetros de frecuencia (¿cuántas veces suceden estas conductas?), intensidad (¿cómo de extrema es la reacción del adolescente? ¿Es proporcional a la circunstancia que lo genera?), duración (¿cuánto le cuesta volver a la calma?) y generalización (¿estas dificultades aparecen en todos los contextos de desarrollo del adolescente?). Si se cumple más de uno de estos criterios, es recomendable consultar con un especialista», recomienda.

"Cuando estas señales de alerta tengan un impacto en el funcionamiento del menor y sus entornos más significativos -prosigue Santarén-, es acertado pedir consejo profesional. Actualmente, el papel que desempeñan los pediatras en Atención Primaria es fundamental en ausencia de la figura del psicólogo clínico. El pediatra puede activar la derivación a Salud Mental Infanto-Juvenil", informa.

"Lamentablemente, nos enfrentamos a una escasez de recursos asistenciales, razón por la que muchas familias acuden a un centro de atención especializado privado", advierte esta doctora en Psicología, antes de añadir que, "también en los entornos escolares, la figura del profesor es fundamental para la detección temprana".

El papel de los psicólogos especializados en salud mental infanto-juvenil

Incide en este punto, además, Santarén, en que "los y las psicólogos/as especializados en salud mental infanto-juvenil son profesionales que cuentan con la formación para detectar la existencia de cuadros clínicos relacionados con entidades diagnósticas diversas y aplicar estrategias basadas en la evidencia".

"Además de intervenir directamente con los/as menores, el psicólogo ofrece orientación a padres y docentes, promoviendo respuestas empáticas y eficaces que favorecen un entorno seguro y previsible", explica esta especialista en trastornos en niños y adolescentes, antes de manifestar su "apuesta" por "la intervención temprana y adaptada a cada caso", ya que "no solo alivia el malestar presente, sino que previene la cronificación de los síntomas y el posible desarrollo de otros problemas de salud mental a largo plazo".