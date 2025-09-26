El PP atribuye al Gobierno local «recortes» en inversión social

El grupo municipal del PP afirma que el Gobierno local está realizando «recortes sociales» en un momento en el que las condiciones de vida de los coruñeses están «empeorando» por la inflación, la «enorme carga fiscal» y el «difícil» acceso a la vivienda. El portavoz municipal del grupo, Miguel Lorenzo, señala que en 2024 quedaron sin ejecutar un millón de los 2,2 presupuestados para Emergencia y Renta Social. El número de rentas sociales cae por la competencia con ayudas del Estado y de la Xunta.

Lorenzo indica que en el presupuesto de este año los fondos para Emergencia bajaron en 400.000 euros, y en 800.000 los de la Renta Social. También critica a la alcaldesa, Inés Rey, por un descenso de los fondos para becas comedor que cifra en 312.000 euros, «sabiendo que el año pasado dejó a 700 niños sin la ayuda». El PP, que acusa al PSOE y BNG de tumbar su moción para crear un plan de emergencia sobre el sinhogarismo reclamó mejoras en las ayudas de becas comedor como condición para la negociación con el Concello de las cuentas de este año, que no llegó a empezar.